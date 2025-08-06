Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Рафинья возглавил рейтинг
Портал Sporting News обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».
Первое место досталось бразильскому вингеру каталонской «Барселоны» Рафинье. Вторая и третья строчки также за вингерами – Усман Дембеле из «ПСЖ» и Мохамед Салах из «Ливерпуля» соответственно.
На 4-й строчке расположился Ламин Ямаль, а на пятерку лучших закрыл представитель «Реала» Килиан Мбаппе.
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии Sporting News:
- 1. Рафинья (Бразилия, Барселона)
- 2. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- 3. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
- 4. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
- 5. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
- 6. Витинья (Португалия, ПСЖ)
- 7. Гарри Кейн (Англия, Бавария)
- 8. Роберт Левандовски (Польша, Барселона)
- 9. Хулиан Альварес (Аргентина, Атлетико)
- 10. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
Ранее сообщалось о том, что Зидан назвал главное ограбление в истории «Золотого мяча».
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