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06 августа 2025, 09:30 | Обновлено 06 августа 2025, 10:25
1664
0

Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Рафинья возглавил рейтинг

06 августа 2025, 09:30 | Обновлено 06 августа 2025, 10:25
1664
0
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Портал Sporting News обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

Первое место досталось бразильскому вингеру каталонской «Барселоны» Рафинье. Вторая и третья строчки также за вингерами – Усман Дембеле из «ПСЖ» и Мохамед Салах из «Ливерпуля» соответственно.

На 4-й строчке расположился Ламин Ямаль, а на пятерку лучших закрыл представитель «Реала» Килиан Мбаппе.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии Sporting News:

  • 1. Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • 2. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • 3. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • 4. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
  • 5. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
  • 6. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • 7. Гарри Кейн (Англия, Бавария)
  • 8. Роберт Левандовски (Польша, Барселона)
  • 9. Хулиан Альварес (Аргентина, Атлетико)
  • 10. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)

Ранее сообщалось о том, что Зидан назвал главное ограбление в истории «Золотого мяча».

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Даниил Кирияка Источник: Sporting News
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