Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Портал Sporting News обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

Первое место досталось бразильскому вингеру каталонской «Барселоны» Рафинье. Вторая и третья строчки также за вингерами – Усман Дембеле из «ПСЖ» и Мохамед Салах из «Ливерпуля» соответственно.

На 4-й строчке расположился Ламин Ямаль, а на пятерку лучших закрыл представитель «Реала» Килиан Мбаппе.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии Sporting News:

1. Рафинья (Бразилия, Барселона)

2. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

3. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

4. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

5. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

6. Витинья (Португалия, ПСЖ)

7. Гарри Кейн (Англия, Бавария)

8. Роберт Левандовски (Польша, Барселона)

9. Хулиан Альварес (Аргентина, Атлетико)

10. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)

Ранее сообщалось о том, что Зидан назвал главное ограбление в истории «Золотого мяча».