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01 августа 2025, 05:50 |
1037
0

Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Зинедин считает, что награду хотя бы раз должен был выиграть Иньеста

01 августа 2025, 05:50 |
1037
0
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча. Зинедин считает, что награда должна была хотя бы раз достаться Андресу Иньесте.

«Мы говорим о человеке, который заставил всех мечтать. Иньеста заслуживал победы в номинации «Золотой мяч», особенно в год, когда выиграл Чемпионат мира. Тогда стало понятно, что он этого заслуживает», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

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Зинедин Зидан Андрес Иньеста Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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