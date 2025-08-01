Легендарный французский футболист Зинедин Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча. Зинедин считает, что награда должна была хотя бы раз достаться Андресу Иньесте.

«Мы говорим о человеке, который заставил всех мечтать. Иньеста заслуживал победы в номинации «Золотой мяч», особенно в год, когда выиграл Чемпионат мира. Тогда стало понятно, что он этого заслуживает», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.