Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Богдан Михайличенко удален в компенсированное время матча Q3 ЛК
Лига конференций
07 августа 2025, 22:56 | Обновлено 07 августа 2025, 23:07
610
1

ВИДЕО. Богдан Михайличенко удален в компенсированное время матча Q3 ЛК

Защитник Полесья увидел перед собой красную карточку

07 августа 2025, 22:56 | Обновлено 07 августа 2025, 23:07
610
1
ВИДЕО. Богдан Михайличенко удален в компенсированное время матча Q3 ЛК
ФК Полесье. Богдан Михайличенко

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

В компенсированное время был удален Богдан Михайличенко. Защитник Полесья увидел перед собой красную карточку.

Удаление. Богдан Михайличенко, 90+2 мин

По теме:
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Роналду отметился забитым мячом в товарищеском матче в Португалии
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Пакш Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Богдан Михайличенко удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07 августа 2025, 09:53 2
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»

Джаррелл Миллер поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом мира

Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Футбол | 07 августа 2025, 19:45 13
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом

7 августа горняки начнут поединок против греческого клуба в 21:00 по Киеву

Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06.08.2025, 22:40
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Футбол | 07.08.2025, 21:19
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Бокс | 07.08.2025, 00:01
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
А на фото - Гуцуляк!!!! Ганьба!!!
Ответить
+1
Популярные новости
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем