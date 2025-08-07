ВИДЕО. Богдан Михайличенко удален в компенсированное время матча Q3 ЛК

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

В компенсированное время был удален Богдан Михайличенко. Защитник Полесья увидел перед собой красную карточку.

Удаление. Богдан Михайличенко, 90+2 мин