Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Романа Гагуна забрали перед матчем с «Александрией»
Новичок УПЛ «Кудровка» терпит неожиданную потерю.
Как стало известно Sport.ua, защитника «Кудровки» Романа Гагуна забрали в ТЦК накануне домашнего матча «Кудровки» против «Александрии». Дальнейшая судьба Романа неизвестна.
Недавно сообщалось, что Роман Гагун продлил контракт с клубом. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. Другие детали соглашения не разглашаются.
32-летний правый защитник выступает за «Кудровку» с зимы 2024 года, куда он перешел из ровенского «Вереса».
Ранее сообщалось о том, что новичок Премьер-лиги продлил контракт с ветераном.
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