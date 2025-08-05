Защитника Кудровки забрали в ТЦК

Новичок УПЛ «Кудровка» терпит неожиданную потерю.

Как стало известно Sport.ua, защитника «Кудровки» Романа Гагуна забрали в ТЦК накануне домашнего матча «Кудровки» против «Александрии». Дальнейшая судьба Романа неизвестна.

Недавно сообщалось, что Роман Гагун продлил контракт с клубом. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. Другие детали соглашения не разглашаются.

32-летний правый защитник выступает за «Кудровку» с зимы 2024 года, куда он перешел из ровенского «Вереса».

Ранее сообщалось о том, что новичок Премьер-лиги продлил контракт с ветераном.