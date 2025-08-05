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Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 21:33 | Обновлено 05 августа 2025, 21:53
3493
0

Защитника Кудровки забрали в ТЦК

Романа Гагуна забрали перед матчем с «Александрией»

05 августа 2025, 21:33 | Обновлено 05 августа 2025, 21:53
3493
0
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Роман Гагун

Новичок УПЛ «Кудровка» терпит неожиданную потерю.

Как стало известно Sport.ua, защитника «Кудровки» Романа Гагуна забрали в ТЦК накануне домашнего матча «Кудровки» против «Александрии». Дальнейшая судьба Романа неизвестна.

Недавно сообщалось, что Роман Гагун продлил контракт с клубом. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. Другие детали соглашения не разглашаются.

32-летний правый защитник выступает за «Кудровку» с зимы 2024 года, куда он перешел из ровенского «Вереса».

Ранее сообщалось о том, что новичок Премьер-лиги продлил контракт с ветераном.

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Роман Гагун Александрия Кудровка - Александрия Кудровка инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу мобилизация
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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