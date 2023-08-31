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Германия
31 августа 2023, 11:55 | Обновлено 31 августа 2023, 12:00
512
0

Бавария работает над трансфером полузащитника Фулхэма

Жоау Пальинья может перейти в Бундеслигу

31 августа 2023, 11:55 | Обновлено 31 августа 2023, 12:00
512
0
Бавария работает над трансфером полузащитника Фулхэма
Twitter (Фабрицио Романо). Жоау Пальинья

Немецкая «Бавария» работает над трансфером полузащитника английского «Фулхэма» Жоау Пальиньи, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры между клубами в самом разгаре, однако «Фулхэм» отпустит 28-летнего португальца только если сможет найти ему замену. Главный тренер лондонцев Марку Силва хотел бы оставить Палинью в своей команде, но сам полузащитник заинтересован в переходе в «Баварию».

В нынешнем сезоне в составе «Фулхэма» Жоау Пальинья сыграл три матча и забил один гол, а за прошлый сезон португалец сыграл 41 матч и забил четыре гола.

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трансферы Фулхэм Жоау Пальинья Бавария трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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