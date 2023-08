Бавария работает над трансфером полузащитника Фулхэма

Немецкая «Бавария» работает над трансфером полузащитника английского «Фулхэма» Жоау Пальиньи, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры между клубами в самом разгаре, однако «Фулхэм» отпустит 28-летнего португальца только если сможет найти ему замену. Главный тренер лондонцев Марку Силва хотел бы оставить Палинью в своей команде, но сам полузащитник заинтересован в переходе в «Баварию».

В нынешнем сезоне в составе «Фулхэма» Жоау Пальинья сыграл три матча и забил один гол, а за прошлый сезон португалец сыграл 41 матч и забил четыре гола.

FC Bayern are actively working on João Palhinha deal. Negotiations ongoing but Fulham will only approve potential move if they can find top replacement 🚨🔴🇵🇹 #FCBayern



Palhinha, keen on joining Bayern. Talks will continue today while Marco Silva still hopes to keep João. pic.twitter.com/ocuIbcucY6