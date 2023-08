Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу

Лондонский «Челси» хотел обменять Михаила Мудрика на игрока «Арсенала» Эмиля Смит-Роу, сообщает Twitter-аккаунт AFCAMDEN. Арсенал дал четкий ответ: нет.

Также инсайдер сообщает, что у украинского вингера есть проблемы с дисциплиной, из-за чего «Челси» и рассматривает такой вариант развития событий.

Напомним, зимой 2023 года «Арсенал» долгое время вел Михаила Мудрика и был близок к его подписанию, но в последний момент «Челси» предложил «Шахтеру» большую сумму, поэтому украинец оказался в синей части Лондона.

В этом сезоне Михаил Мудрик отыграл всего 2 матча за «Челси», оба раза выйдя из скамейки для запасных. Сейчас игрок не тренируется с командой из-за повреждений.

