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  4. Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Англия
29 августа 2023, 16:10 |
3044
5

Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу

Шокирующий обмен не состоится, «Арсенал» отказал

29 августа 2023, 16:10 |
3044
5
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» хотел обменять Михаила Мудрика на игрока «Арсенала» Эмиля Смит-Роу, сообщает Twitter-аккаунт AFCAMDEN. Арсенал дал четкий ответ: нет.

Также инсайдер сообщает, что у украинского вингера есть проблемы с дисциплиной, из-за чего «Челси» и рассматривает такой вариант развития событий.

Напомним, зимой 2023 года «Арсенал» долгое время вел Михаила Мудрика и был близок к его подписанию, но в последний момент «Челси» предложил «Шахтеру» большую сумму, поэтому украинец оказался в синей части Лондона.

В этом сезоне Михаил Мудрик отыграл всего 2 матча за «Челси», оба раза выйдя из скамейки для запасных. Сейчас игрок не тренируется с командой из-за повреждений.

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Михаил Мудрик Эмиль Смит-Роу Челси Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
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Комментарии 5
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Nordenus
Полный бред...
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+1
anacreon
Ну, раз якийсь чувак у Твіттері сказав...Суперджерело.
Хоча було б супер. Фани Арсенала дочекалися б. Хоча в Арсенала Мартінеллі та Троссард на цю позицію. Його ж купили, коли не вигоріло. Той Троссард виходить на 20 хвилин, як там ще Мудрика всунути...
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+1
An720suli
В мінай мудрика!!! 
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-2
anacreon
Челсі треба думати, що робити з Мудриком. Він дорогий, але необучаємий, схоже. Півроку з гаком пройшло, і йому ж напевно тренери пояснюють, що треба грати на оборону. Він слухняно киває головою, потім виходить і стоїть на місці. Потім не розуміє, чого на лавці.Він хоче, аби як в Шахтарі - вийти вільним художником, оборонятися не треба для цього є захисники. Купа простору, біжи, фінти, забивай і отримуй похвалу. І не розуміє, чого так само не виходить в АПЛ. Чогось вічно закритий, навколо купа захисників, злі, забирають м'яч ще і заставляють в якусь оборону бгати. Ну для виду побіжить пру разів, потім знову просто проводжає поглядом.Не видно, аби він щось зрозумів, Потрібен хороший тренер, який це якось вдовбить в його голову. Контракт довгий. Нема нічого поганого віддати в оренду, аби набирався досвіду. Навіть на півроку.
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-2
Gargantua
это какой то... позор? (с) 
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-2
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