Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Шокирующий обмен не состоится, «Арсенал» отказал
Лондонский «Челси» хотел обменять Михаила Мудрика на игрока «Арсенала» Эмиля Смит-Роу, сообщает Twitter-аккаунт AFCAMDEN. Арсенал дал четкий ответ: нет.
Также инсайдер сообщает, что у украинского вингера есть проблемы с дисциплиной, из-за чего «Челси» и рассматривает такой вариант развития событий.
Напомним, зимой 2023 года «Арсенал» долгое время вел Михаила Мудрика и был близок к его подписанию, но в последний момент «Челси» предложил «Шахтеру» большую сумму, поэтому украинец оказался в синей части Лондона.
В этом сезоне Михаил Мудрик отыграл всего 2 матча за «Челси», оба раза выйдя из скамейки для запасных. Сейчас игрок не тренируется с командой из-за повреждений.
Chelsea enquired about a swap deal last week: ESR for Mudryk. Was a no from Arsenal at the time. https://t.co/xPGrRq7aFd— AFCAMDEN (@AFCAMDEN) August 29, 2023
Discipline issues with Mudryk and of course, they like ESR— AFCAMDEN (@AFCAMDEN) August 29, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец остается чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации
В матче 1/8 финала наши волейболистки уступили Чехии со счетом 2:3
Хоча було б супер. Фани Арсенала дочекалися б. Хоча в Арсенала Мартінеллі та Троссард на цю позицію. Його ж купили, коли не вигоріло. Той Троссард виходить на 20 хвилин, як там ще Мудрика всунути...