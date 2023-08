Интер в ближайшее время подпишет защитника сборной Франции

Миланский «Интер» в ближайшее время подпишет защитника «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

О трансфере стороны договорились еще неделю назад, но после этого «Бавария» блокировала переход, поскольку не могла найти замену Павару. Сегодня чемпионы Германии наконец-то согласились отпустить игрока.

Павар уже сегодня вылетит в Милан. Завтра он пройдет медосмотр и подпишет контракт.

По информации СМИ, сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов. В «Баварии» Павара, скорее всего, заменит Трево Чалоба из «Челси».

