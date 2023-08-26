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Германия
26 августа 2023, 08:21 | Обновлено 26 августа 2023, 08:37
527
0

Бавария нашла замену Павару в Англии

Чемпионы Германии могут подписать Трево Чалоба из «Челси»

26 августа 2023, 08:21 | Обновлено 26 августа 2023, 08:37
527
0
Бавария нашла замену Павару в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба

Мюнхенская «Бавария» активно занимается поисками нового защитника из-за возможной продажи Бенжамена Павара в «Интер». Главный тренер чемпионов Германии Томас Тухель отказывается отпускать игрока, пока ему не будет найдена замена.

Тухелю уже предлагали несколько вариантов, но каждый из них тренер заблокировал. Первый вариант, к которому Тухель отнесся с интересом – это Трево Чалоба, с которым он ранее уже работал в «Челси».

«Бавария» хочет арендовать игрока на сезон, «Челси» настаивает на полноценном выкупе. Переговоры осложняются из-за травмы игрока. Ранее Чалобой также интересовался «Интер».

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Трево Чалоба Бенжамен Павар Бавария Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Sky Germany
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