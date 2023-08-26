Бавария нашла замену Павару в Англии
Чемпионы Германии могут подписать Трево Чалоба из «Челси»
Мюнхенская «Бавария» активно занимается поисками нового защитника из-за возможной продажи Бенжамена Павара в «Интер». Главный тренер чемпионов Германии Томас Тухель отказывается отпускать игрока, пока ему не будет найдена замена.
Тухелю уже предлагали несколько вариантов, но каждый из них тренер заблокировал. Первый вариант, к которому Тухель отнесся с интересом – это Трево Чалоба, с которым он ранее уже работал в «Челси».
«Бавария» хочет арендовать игрока на сезон, «Челси» настаивает на полноценном выкупе. Переговоры осложняются из-за травмы игрока. Ранее Чалобой также интересовался «Интер».
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