Бавария нашла замену Павару в Англии

Мюнхенская «Бавария» активно занимается поисками нового защитника из-за возможной продажи Бенжамена Павара в «Интер». Главный тренер чемпионов Германии Томас Тухель отказывается отпускать игрока, пока ему не будет найдена замена.

Тухелю уже предлагали несколько вариантов, но каждый из них тренер заблокировал. Первый вариант, к которому Тухель отнесся с интересом – это Трево Чалоба, с которым он ранее уже работал в «Челси».

«Бавария» хочет арендовать игрока на сезон, «Челси» настаивает на полноценном выкупе. Переговоры осложняются из-за травмы игрока. Ранее Чалобой также интересовался «Интер».