Интер работает над трансфером защитника Челси

«Интер» активно работает над трансферном защитника «Челси» Трево Чалоба. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, сумма трансфера может составить 25 миллионов фунтов. Ранее сообщалось о том, что Чалоба входит в список 15 игроков, от которых «Челси» хочет избавиться летом.

В нынешнем сезоне на счету Чалоба 33 матча за «Челси» во всех турнирах. Контракт 23-летнего англичанина рассчитан до лета 2028 года.