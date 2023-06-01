Италия01 июня 2023, 22:29 |
809
0
Интер работает над трансфером защитника Челси
Трево Чалоба может продолжить карьеру в Италии
01 июня 2023, 22:29 |
809
0
«Интер» активно работает над трансферном защитника «Челси» Трево Чалоба. Об этом сообщают английские СМИ.
По их информации, сумма трансфера может составить 25 миллионов фунтов. Ранее сообщалось о том, что Чалоба входит в список 15 игроков, от которых «Челси» хочет избавиться летом.
В нынешнем сезоне на счету Чалоба 33 матча за «Челси» во всех турнирах. Контракт 23-летнего англичанина рассчитан до лета 2028 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 июня 2023, 10:50 2
Абсолютно ненужная потасовка в конце поединка, которая стоила жизни юного футболиста
Футбол | 01 июня 2023, 01:05 28
Все решила серия пенальти
Футбол | 01.06.2023, 02:10
Теннис | 01.06.2023, 18:52
Футбол | 01.06.2023, 15:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.05.2023, 01:45 6
30.05.2023, 19:55 5
31.05.2023, 05:30 3
01.06.2023, 14:57 14
31.05.2023, 09:52 19
31.05.2023, 15:35 4
30.05.2023, 17:52 27