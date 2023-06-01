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Италия
01 июня 2023, 22:29 |
809
0

Интер работает над трансфером защитника Челси

Трево Чалоба может продолжить карьеру в Италии

01 июня 2023, 22:29 |
809
0
Интер работает над трансфером защитника Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба

«Интер» активно работает над трансферном защитника «Челси» Трево Чалоба. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, сумма трансфера может составить 25 миллионов фунтов. Ранее сообщалось о том, что Чалоба входит в список 15 игроков, от которых «Челси» хочет избавиться летом.

В нынешнем сезоне на счету Чалоба 33 матча за «Челси» во всех турнирах. Контракт 23-летнего англичанина рассчитан до лета 2028 года.

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Источник Evening Standard
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