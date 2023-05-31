Масштабная чистка. Челси хочет летом избавиться от 15 игроков

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино летом хочет устроить масштабную чистку состава. Сейчас в первой команде «Синих» числится более 30 человек.

В «Челси» намерены летом избавиться от 15 игроков. Среди них – Пьер-Эмерик Обамеянг, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Эдуар Менди, Каллум Хадсон-Одои, Калиду Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Нголо Канте, Матео Ковачич, Конор Галлахер, Трево Чалоба, Рубен Лофтус-Чик и Мейсон Маунт. Также не будут выкуплены Жоау Феликс и Денис Закария, которые сейчас находятся в «Челси» на правах аренды.

Суммарно на подписание этих игроков «Челси» потратил 259,5 млн. фунтов (примерно 300 миллионов евро), заработать на их продаже «Синие» хотят 280 миллионов фунтов (325 миллионов евро). Обамеянга и Канте «Челси» готов отпустить бесплатно, а Калибали могут отдать в аренду.