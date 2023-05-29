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Англия
29 мая 2023, 15:05 | Обновлено 29 мая 2023, 15:14
2231
16

ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового коуча. Почеттино – главный тренер Челси

Аргентинский специалист возглавил лондонцев на 2 года

29 мая 2023, 15:05 | Обновлено 29 мая 2023, 15:14
2231
16
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового коуча. Почеттино – главный тренер Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил о назначении 51-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на должность главного тренера команды.

Почеттино заменил Фрэнка Лэмпарда, который руководил «синими» после отставки Грэма Поттера с 6 апреля 2023 года.

Аргентинский коуч приступит к работе с лондонцами 1 июля. Контракт подписан на два года с возможностью продления еще на сезон.

В штаб Маурисио войдут Хесус Перес, Мигель Дагостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино.

Почеттино находился без клуба после увольнения из «ПСЖ» весной 2022 года. За свое тренерскую карьеру Маурисио также тренировал «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

За «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик. В текущем сезоне украинец провел 17 матчей за «Челси», в которых отметился 2 ассистами. «Синие» завершили кампанию АПЛ на 12-м месте.

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Маурисио Почеттино Челси назначение тренера Михаил Мудрик
Источник ФК Челси
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Комментарии 16
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GloryUkraine
Шанс Мудрик все-одно отримає. Почетіно буде будували чи ліпити, якщо хочете, команду і буде експериментувати. Час для цього якраз підходящий. От тепер дійсно все залежить від Мудрика. 
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+5
Zdolaemo
лучше бы он получил какое-нибудь новое футбольное умение , кроме "быстро бегать" ! 
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+3
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pol-55
Тепер М.Почеттіно буде агітувати особистого товариша Г.Кейна до нього в команду.
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-1
Springfield
Так Мишаня полиглотом станет, ведь теперь надо испанский знать.
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-3
Octopus
У Почеттино не получилось в ПСЖ, не получится и в Челси. Слишком мягкий он для работы со "звездами". Из середняка слепить предтоп он может, а вернуть топ в топы, это скорее всего непосильная задача, но в любом случае Челси заиграет лучше, чем сейчас.
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua
- у мужика с голой жопой тренер есть, а у меня будет Почеттино,  - подумал Мудрик
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-4
Обсервер Влад
Це не Мудрик отримав, це Челсі отримав. При Почетіно Мудрика точно в Челсі не буде, він з дитячим садком панькатися не буде.
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-6
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