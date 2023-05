ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового коуча. Почеттино – главный тренер Челси

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил о назначении 51-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на должность главного тренера команды.

Почеттино заменил Фрэнка Лэмпарда, который руководил «синими» после отставки Грэма Поттера с 6 апреля 2023 года.

Аргентинский коуч приступит к работе с лондонцами 1 июля. Контракт подписан на два года с возможностью продления еще на сезон.

В штаб Маурисио войдут Хесус Перес, Мигель Дагостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино.

Почеттино находился без клуба после увольнения из «ПСЖ» весной 2022 года. За свое тренерскую карьеру Маурисио также тренировал «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

За «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик. В текущем сезоне украинец провел 17 матчей за «Челси», в которых отметился 2 ассистами. «Синие» завершили кампанию АПЛ на 12-м месте.

