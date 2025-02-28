Ингулец определился, в каком городе хочет сыграть против Руха

Как стало известно Sport.ua, из-за проблем с домашним стадионом в Петрово футболисты «Ингульца» вынуждены искать пристанища в других городах.

Подопечные Василия Кобина поединок 18-го тура УПЛ с «Полесьем» проводили в Житомире, завтра с «Кривбассом» будут выяснять отношения в Кривом Роге.

По имеющейся информации, руководство ФК «Ингулец» обратилось к своим коллегам из «Руха» с предложением, чтобы те дали согласие сыграть 8 марта в 20-м туре во Львове. «Рух» с радостью согласился и теперь остается дождаться вердикта Премьер-лиги.

И только «Черноморец» футболисты «Ингульца» смогут принять 16 марта на запасном стадионе неподалеку от Петрово – в Кривом Роге.

Сейчас «Ингулец» замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» продолжает усиление состава, просматривая трех игроков.