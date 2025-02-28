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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 12:04 |
364
2

Ингулец определился, в каком городе хочет сыграть против Руха

«Ингулец» хочет сыграть с «Рухом» на «Арене-Львов»

28 февраля 2025, 12:04 |
364
2
Ингулец определился, в каком городе хочет сыграть против Руха
Арена-Львов

Как стало известно Sport.ua, из-за проблем с домашним стадионом в Петрово футболисты «Ингульца» вынуждены искать пристанища в других городах.

Подопечные Василия Кобина поединок 18-го тура УПЛ с «Полесьем» проводили в Житомире, завтра с «Кривбассом» будут выяснять отношения в Кривом Роге.

По имеющейся информации, руководство ФК «Ингулец» обратилось к своим коллегам из «Руха» с предложением, чтобы те дали согласие сыграть 8 марта в 20-м туре во Львове. «Рух» с радостью согласился и теперь остается дождаться вердикта Премьер-лиги.

И только «Черноморец» футболисты «Ингульца» смогут принять 16 марта на запасном стадионе неподалеку от Петрово – в Кривом Роге.

Сейчас «Ингулец» замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» продолжает усиление состава, просматривая трех игроков.

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Ингулец Рух Львов Рух - Ингулец Львов Арена Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу перенос матчей инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Remark
Щурі, чому тут не репетуєте про беззаконня, про Шеву ееее, і що Сіріус всіх в УАФ купив?
Ні одного комента від щурячих виродків! Ні одного!
Хоча ситуація один в один з матчем Ворскла Динамо.
Хоча, то було риторичне питання. Бо щурі себе по іншому поводити не можуть🐀
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+2
romario1501
Знову Суркіс всіх купив)))
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+1
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