Ингулец определился, в каком городе хочет сыграть против Руха
«Ингулец» хочет сыграть с «Рухом» на «Арене-Львов»
Как стало известно Sport.ua, из-за проблем с домашним стадионом в Петрово футболисты «Ингульца» вынуждены искать пристанища в других городах.
Подопечные Василия Кобина поединок 18-го тура УПЛ с «Полесьем» проводили в Житомире, завтра с «Кривбассом» будут выяснять отношения в Кривом Роге.
По имеющейся информации, руководство ФК «Ингулец» обратилось к своим коллегам из «Руха» с предложением, чтобы те дали согласие сыграть 8 марта в 20-м туре во Львове. «Рух» с радостью согласился и теперь остается дождаться вердикта Премьер-лиги.
И только «Черноморец» футболисты «Ингульца» смогут принять 16 марта на запасном стадионе неподалеку от Петрово – в Кривом Роге.
Сейчас «Ингулец» замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав девять очков.
Ранее мы сообщали, что «Ингулец» продолжает усиление состава, просматривая трех игроков.
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Ні одного комента від щурячих виродків! Ні одного!
Хоча ситуація один в один з матчем Ворскла Динамо.
Хоча, то було риторичне питання. Бо щурі себе по іншому поводити не можуть🐀