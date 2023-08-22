Интер и Бавария договорились о трансфере чемпиона мира
Бенжамен Павар может отправиться в Италию уже завтра
Миланский «Интер» договорился с «Баварией» о трансфере 27-летнего правого защитника Бенжамена Павара, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Мюнхенцы приняли предложение «Интера» по французу. Речь идет о гарантированных 30 миллионах евро плюс 2-3 миллиона евро бонусами. Игрок также согласился на переход в миланский гранд.
Но в трансфере есть один нюанс: «Бавария» не позволит Бенжамену Павару сменить клуб, пока не найдет ему замену. «Интер» очень надеется получить «зеленый свет» от немцев уже сегодня, чтобы в среду или четверг провести медосмотр для чемпиона мира 2018 года.
Understand Inter and Bayern have now reached an agreement in principle to sign Benjamin Pavard 🚨⚫️🔵 #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023
Deal in place for €30m plus €2/3m add ons package, agreed between clubs and player side.
Crucial point remains: Bayern need his replacement to approve the move. pic.twitter.com/VqLqymmsjE
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