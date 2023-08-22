Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер и Бавария договорились о трансфере чемпиона мира
Италия
22 августа 2023, 15:32 |
1075
0

Интер и Бавария договорились о трансфере чемпиона мира

Бенжамен Павар может отправиться в Италию уже завтра

22 августа 2023, 15:32 |
1075
0
Интер и Бавария договорились о трансфере чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Миланский «Интер» договорился с «Баварией» о трансфере 27-летнего правого защитника Бенжамена Павара, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мюнхенцы приняли предложение «Интера» по французу. Речь идет о гарантированных 30 миллионах евро плюс 2-3 миллиона евро бонусами. Игрок также согласился на переход в миланский гранд.

Но в трансфере есть один нюанс: «Бавария» не позволит Бенжамену Павару сменить клуб, пока не найдет ему замену. «Интер» очень надеется получить «зеленый свет» от немцев уже сегодня, чтобы в среду или четверг провести медосмотр для чемпиона мира 2018 года.

По теме:
Унион Берлин близок к трансферу легендарного защитника
Не Сандерлендом единым: в Европе есть интерес к Русину
ТАЛОВЕРОВ: «Со Славией у меня остались хорошие отношения»
Бенжамен Павар Интер Милан Бавария трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Футбол | 22 августа 2023, 09:30 4
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца

Александр вышел на 7 минут в поединке «Кристал Пэлас» – «Арсенал»

Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич
Футбол | 22 августа 2023, 11:05 32
Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич
Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич

Валерий Василенко – о сложной акклиматизации Патрика ван Леувена

Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Волейбол | 21.08.2023, 22:40
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Арсенал в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас. Зинченко вышел на 90-й минуте
Футбол | 22.08.2023, 00:10
Арсенал в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас. Зинченко вышел на 90-й минуте
Арсенал в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас. Зинченко вышел на 90-й минуте
После Кучера Днепр-1 покинули Грицай и администратор команды 
Футбол | 22.08.2023, 11:17
После Кучера Днепр-1 покинули Грицай и администратор команды 
После Кучера Днепр-1 покинули Грицай и администратор команды 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
20.08.2023, 22:10 1
Футбол
Кори vs Каро. Обидчицы Свентек и Соболенко разыграли титул в Цинциннати
Кори vs Каро. Обидчицы Свентек и Соболенко разыграли титул в Цинциннати
20.08.2023, 23:39 2
Теннис
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
21.08.2023, 08:39 39
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
20.08.2023, 17:09 52
Футбол
Понадобился фотофиниш. На ЧМ в Будапеште состоялся финал на 100-метровке
Понадобился фотофиниш. На ЧМ в Будапеште состоялся финал на 100-метровке
20.08.2023, 23:34 1
Другие виды
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
20.08.2023, 18:58 118
Футбол
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
20.08.2023, 20:07 8
Футбол
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
21.08.2023, 03:37 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем