Интер и Бавария договорились о трансфере чемпиона мира

Миланский «Интер» договорился с «Баварией» о трансфере 27-летнего правого защитника Бенжамена Павара, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мюнхенцы приняли предложение «Интера» по французу. Речь идет о гарантированных 30 миллионах евро плюс 2-3 миллиона евро бонусами. Игрок также согласился на переход в миланский гранд.

Но в трансфере есть один нюанс: «Бавария» не позволит Бенжамену Павару сменить клуб, пока не найдет ему замену. «Интер» очень надеется получить «зеленый свет» от немцев уже сегодня, чтобы в среду или четверг провести медосмотр для чемпиона мира 2018 года.

