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Англия
28 августа 2023, 22:00 |
152
0

Ноттингем Форест не хочет отпускать Бреннана Джонсона

Ноттингем Форест отклонил предложение Брентфорда в 43 миллиона

28 августа 2023, 22:00 |
152
0
Ноттингем Форест не хочет отпускать Бреннана Джонсона
Twitter (Фабрицио Романо). Бреннан Джонсон

«Ноттингем Форест» отклонил предложение «Брентфорда» по трансферу полузащитника Бреннана Джонсона, сообщает Фабрицио Романо.

Лондонский клуб предлагал за 22-летнего валлийца 43 миллиона фунтов плюс бонусы, а также процент от последующей продажи. Для «Ноттингем Фореста» этого было недостаточно.

В нынешнем сезоне в составе «Ноттингем Фореста» Бреннан Джонсон сыграл два матча.

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Ноттингем Форест Брентфорд Бреннан Джонсон трансферы АПЛ трансферы
Источник Фабрицио Романо
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