Ноттингем Форест не хочет отпускать Бреннана Джонсона

«Ноттингем Форест» отклонил предложение «Брентфорда» по трансферу полузащитника Бреннана Джонсона, сообщает Фабрицио Романо.

Лондонский клуб предлагал за 22-летнего валлийца 43 миллиона фунтов плюс бонусы, а также процент от последующей продажи. Для «Ноттингем Фореста» этого было недостаточно.

В нынешнем сезоне в составе «Ноттингем Фореста» Бреннан Джонсон сыграл два матча.