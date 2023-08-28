Ноттингем Форест не хочет отпускать Бреннана Джонсона
Ноттингем Форест отклонил предложение Брентфорда в 43 миллиона
«Ноттингем Форест» отклонил предложение «Брентфорда» по трансферу полузащитника Бреннана Джонсона, сообщает Фабрицио Романо.
Лондонский клуб предлагал за 22-летнего валлийца 43 миллиона фунтов плюс бонусы, а также процент от последующей продажи. Для «Ноттингем Фореста» этого было недостаточно.
В нынешнем сезоне в составе «Ноттингем Фореста» Бреннан Джонсон сыграл два матча.
Nottingham Forest decided to reject formal bid from Brentford for Brennan Johnson 🚨⛔️🌳 #NFFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023
Proposal was worth £43m plus add-ons and sell-on clause, not enough to get Forest green light.
Tottenham are still interested and had contacts to sign Johnson. #THFC pic.twitter.com/dhowCZwcs5
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