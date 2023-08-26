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Германия
26 августа 2023, 16:35 | Обновлено 26 августа 2023, 16:36
158
1

Байер близок к подписанию хавбека Саутгемптона

Нейтан Телла перейдет в Бундеслигу

26 августа 2023, 16:35 | Обновлено 26 августа 2023, 16:36
158
1
Байер близок к подписанию хавбека Саутгемптона
ФК Саутгемптон. Нейтан Телла

Немецкий «Байер» из Леверкузена близок к подписанию полузащитника английского «Саутгемптона» Нейтана Теллы.

24-летний Телла уже успешно прошел медосмотр в немецком клубе. За трансфер форварда «Байер» заплатит 20 миллионов фунтов и бонусы, сам игрок подпишет контракт на пять лет.

В нынешнем сезоне в составе «Саутгемптона» Нейтан Телла сыграл три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Байер Саутгемптон Нейтан Телла Бундеслига чемпионат Англии по футболу трансферы Бундеслиги трансферы
Источник The Athletic
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Gargantua
какой мощный у Саутгемптона, оказывается, был состав
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