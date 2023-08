Байер близок к подписанию хавбека Саутгемптона

Немецкий «Байер» из Леверкузена близок к подписанию полузащитника английского «Саутгемптона» Нейтана Теллы.

24-летний Телла уже успешно прошел медосмотр в немецком клубе. За трансфер форварда «Байер» заплатит 20 миллионов фунтов и бонусы, сам игрок подпишет контракт на пять лет.

В нынешнем сезоне в составе «Саутгемптона» Нейтан Телла сыграл три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

