Байер близок к подписанию хавбека Саутгемптона
Нейтан Телла перейдет в Бундеслигу
Немецкий «Байер» из Леверкузена близок к подписанию полузащитника английского «Саутгемптона» Нейтана Теллы.
24-летний Телла уже успешно прошел медосмотр в немецком клубе. За трансфер форварда «Байер» заплатит 20 миллионов фунтов и бонусы, сам игрок подпишет контракт на пять лет.
В нынешнем сезоне в составе «Саутгемптона» Нейтан Телла сыграл три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Nathan Tella has completed medical tests as new Bayer Leverkusen player from Southampton. 🔴⚫️🩺 #Bayer04— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2023
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