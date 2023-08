Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср

В матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде разгромил команды «Аль-Фатех» (5:0).

На 25-й минуте счет открыл сенегальский форвард Садио Мане, использовав гениальную передачу знаменитого португальца Криштиану Роналду.

Затем, на 38-й минуте, сам Криштиану Роналду отличился забитым голом, удвоив перевес команды.

Во втором тайме еще три гола побывало в воротах хозяев поля. Роналду оформил хет-трик, а Мане сделал дубль.

❗️ ВИДЕО: Все голы Мане и Роналду в матче за Аль-Наср

Табло зафиксировало победу клуба «Аль-Наср» со счетом 5:0, это первая виктория команды в чемпионате.

В турнирной таблице Аль-Наср занимает 10-е место, имея 3 очка (1 победа и 2 поражения).

Чемпионат Саудовской Аравии. 3-й тур, 25 августа

Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:5

Голы: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6

Турнирная таблица

ВИДЕО. Гениальный ассист Роналду и гол Мане, 25 мин.

WHAT AN ASSIST FROM RONALDO WOW



Finished off by Mane. Great duo



pic.twitter.com/MmvcnaWox2