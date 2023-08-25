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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
25.08.2023 21:00 – FT 0 : 5
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
25 августа 2023, 23:00 | Обновлено 25 августа 2023, 23:18
2953
6

Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср

В гостевом матче против команды «Аль-Фатех» Садио Мане оформил дубль

25 августа 2023, 23:00 | Обновлено 25 августа 2023, 23:18
2953
6
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде разгромил команды «Аль-Фатех» (5:0).

На 25-й минуте счет открыл сенегальский форвард Садио Мане, использовав гениальную передачу знаменитого португальца Криштиану Роналду.

Затем, на 38-й минуте, сам Криштиану Роналду отличился забитым голом, удвоив перевес команды.

Во втором тайме еще три гола побывало в воротах хозяев поля. Роналду оформил хет-трик, а Мане сделал дубль.

❗️ ВИДЕО: Все голы Мане и Роналду в матче за Аль-Наср

Табло зафиксировало победу клуба «Аль-Наср» со счетом 5:0, это первая виктория команды в чемпионате.

В турнирной таблице Аль-Наср занимает 10-е место, имея 3 очка (1 победа и 2 поражения).

Чемпионат Саудовской Аравии. 3-й тур, 25 августа

Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:5

Голы: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6

Турнирная таблица

ВИДЕО. Гениальный ассист Роналду и гол Мане, 25 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Садио Мане Аль-Фатех видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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andre_lui
Роналду не хватало толкового парнера! Думаю, что голов будет больше
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+4
Александр Шевченко
Да кому эта арабская шняга нужна? Как бы эти арабы не старались, их лига все равно будет хуже даже нашей упл
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-5
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