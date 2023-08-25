Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
В гостевом матче против команды «Аль-Фатех» Садио Мане оформил дубль
В матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде разгромил команды «Аль-Фатех» (5:0).
На 25-й минуте счет открыл сенегальский форвард Садио Мане, использовав гениальную передачу знаменитого португальца Криштиану Роналду.
Затем, на 38-й минуте, сам Криштиану Роналду отличился забитым голом, удвоив перевес команды.
Во втором тайме еще три гола побывало в воротах хозяев поля. Роналду оформил хет-трик, а Мане сделал дубль.
❗️ ВИДЕО: Все голы Мане и Роналду в матче за Аль-Наср
Табло зафиксировало победу клуба «Аль-Наср» со счетом 5:0, это первая виктория команды в чемпионате.
В турнирной таблице Аль-Наср занимает 10-е место, имея 3 очка (1 победа и 2 поражения).
Чемпионат Саудовской Аравии. 3-й тур, 25 августа
Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:5
Голы: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6
Турнирная таблица
ВИДЕО. Гениальный ассист Роналду и гол Мане, 25 мин.
WHAT AN ASSIST FROM RONALDO WOW— Janty (@CFC_Janty) August 25, 2023
Finished off by Mane. Great duo
pic.twitter.com/MmvcnaWox2
События матча
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