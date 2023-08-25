25.08.2023 21:00 – 90’+ 0 : 5
Саудовская Аравия25 августа 2023, 21:50 | Обновлено 25 августа 2023, 23:02
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2
ВИДЕО. Роналду и Мане забили по голу. Аль-Наср разрывает Аль-Фатех
После первого тайма команда звезд впереди со счетом 2:0
25 августа 2023, 21:50 | Обновлено 25 августа 2023, 23:02
1719
2
В матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде играет против команды «Аль-Фатех».
После первого тайма команда звезд впереди со счетом 2:0.
На 25-й минуте счет открыл сенегальский форвард Садио Мане, использовав гениальную передачу знаменитого португальца Криштиану Роналду.
На 38-й минуте сам Криштиану Роналду отличился забитым голом, удвоив перевес «Аль-Наср» (2:0).
❗️ ВИДЕО: Голы Мане и Роналду за Аль-Наср
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Комментарии 2
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В этом году походу чемпионат Саудитов и МЛС будет популярнее чем лига чемпионов .Дайте уже пенсионерам отдохнуть зароботать бабосов пра пра пра внукам .Кому это интересно эти нечемные лиги
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