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  4. ВИДЕО. Роналду и Мане забили по голу. Аль-Наср разрывает Аль-Фатех
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
25.08.2023 21:00 – 90+ 0 : 5
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
25 августа 2023, 21:50 | Обновлено 25 августа 2023, 23:02
1719
2

ВИДЕО. Роналду и Мане забили по голу. Аль-Наср разрывает Аль-Фатех

После первого тайма команда звезд впереди со счетом 2:0

25 августа 2023, 21:50 | Обновлено 25 августа 2023, 23:02
1719
2
ВИДЕО. Роналду и Мане забили по голу. Аль-Наср разрывает Аль-Фатех
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду и Мане

В матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде играет против команды «Аль-Фатех».

После первого тайма команда звезд впереди со счетом 2:0.

На 25-й минуте счет открыл сенегальский форвард Садио Мане, использовав гениальную передачу знаменитого португальца Криштиану Роналду.

На 38-й минуте сам Криштиану Роналду отличился забитым голом, удвоив перевес «Аль-Наср» (2:0).

❗️ ВИДЕО: Голы Мане и Роналду за Аль-Наср

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sheva19
В этом году походу чемпионат Саудитов и МЛС будет популярнее чем лига чемпионов .Дайте уже пенсионерам отдохнуть зароботать бабосов пра пра пра внукам .Кому это интересно эти нечемные лиги 
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