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28 февраля 2025, 07:40 |
415
0

Провал Милана, отсутствие Довбыка на тренировке, новичок для Динамо

Главные новости за 27 февраля на Sport.ua

28 февраля 2025, 07:40 |
415
0
Провал Милана, отсутствие Довбыка на тренировке, новичок для Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 27 февраля.

1. Очередная неудача россонери. Болонья одолела Милан в Серии А
Поздний гол Дана Ндойе принес победу хозяевам поля

1В. Вест Хэм дома одолел Лестер в 27-м туре АПЛ
Хозяева поля добыли 3 очка

2. Довбик пропустил тренировку перед матчем с Комо
Украинский нападающий может пропустить матч Серии А

3А. Два украинца и бразилец. Рух может отказаться от нескольких футболистов
Львовяне определяются, на кого больше не рассчитывают

3В. Бразильца Карпат может заменить его земляк из Руха
Стенио не оправдал надежд

4. 11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру
Мехмет Маниш привлекает внимание киевского клуба

5. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
Александр Драган подписал профессиональный контракт с «Аталантой»

6А. Калинина вылетела из турнира в Мериде от той же теннисистки, что и Костюк
Ангелина в 1/8 финала не сумела переиграть Дарью Сэвилл и завершила выступления

6В. На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
Элина планирует стать инвестором

7А. Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Бернд Бенте советует Владимиру подраться против Агита Кабайела

7В. Со второй попытки. Украинец проведет бой за титул чемпиона мира
Сергей Радченко выйдет в ринг против Кевина Лерены

8. ЮЧМ-2025 по биатлону. Борковский вошел в топ-10 в индивидуальной гонке
Победу в соревновании одержал спортсмен из Норвегии

9. «Я фотографировался в футболке Аталанты». Беланов – о трансфере в Италию
Все трансферы в те времена оформлялись через москву

10. Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»
Эксклюзивное интервью наставника житомирского клуба для Sport.ua

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Александр Сильченко Sport.ua
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