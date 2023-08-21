Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тьерри Анри возглавил молодежную сборную Франции U-21
Франция
21 августа 2023, 22:55 | Обновлено 21 августа 2023, 23:10
229
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тьерри Анри возглавил молодежную сборную Франции U-21

Он повезет команду на Олимпиаду-2024 и будет участвовать в Евро-2025 U-21

21 августа 2023, 22:55 | Обновлено 21 августа 2023, 23:10
229
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тьерри Анри возглавил молодежную сборную Франции U-21
Twitter. Тьерри Анри

46-летний французский специалист Тьерри Анри возглавил сборную Франции U-21.

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» получил назначение от Федерации футбола Франции.

Он повезет команду на Олимпиаду-2024 и будет участвовать в Евро-2025 U-21. Ранее Анри работал в сборной Бельгии ассистентом главного тренера Роберто Мартинеса.

Анри полноценно возглавлял клубы «Монако» и «Монреаль Импакт», работал экспертом на британских телеканалах.

По теме:
Источник: Днепр-1 ведет переговоры с молодыми испанскими тренерами
Будущий тренер Днепра-1 ранее мог возглавить луганскую Зарю
Директор Днепра-1: «Ждем молодого тренера-иностранца»
Тьерри Анри назначение тренера сборная Франции по футболу U-19 Олимпийские игры 2024 Евро-2025 U-21
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
Футбол | 20 августа 2023, 22:28 0
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1

Роман Яремчук вышел на замену и отличиться голом не сумел

Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Футбол | 20 августа 2023, 23:15 8
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» подверг критике уровень футбола киевлян

КВАРЦЯНЫЙ: Жирона на футболках Цыганкова будет зарабатывать сотни миллионов
Футбол | 21.08.2023, 16:22
КВАРЦЯНЫЙ: Жирона на футболках Цыганкова будет зарабатывать сотни миллионов
КВАРЦЯНЫЙ: Жирона на футболках Цыганкова будет зарабатывать сотни миллионов
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
Футбол | 21.08.2023, 05:00
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
«Трапаттони для бедных»: в память о Карло Маццоне
Футбол | 21.08.2023, 16:02
«Трапаттони для бедных»: в память о Карло Маццоне
«Трапаттони для бедных»: в память о Карло Маццоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
20.08.2023, 12:30 21
Бокс
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
20.08.2023, 04:47 4
Футбол
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
21.08.2023, 08:39 32
Футбол
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
20.08.2023, 08:55 1
Футбол
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 19
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
21.08.2023, 06:20 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
20.08.2023, 17:09 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем