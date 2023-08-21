ОФИЦИАЛЬНО. Тьерри Анри возглавил молодежную сборную Франции U-21
Он повезет команду на Олимпиаду-2024 и будет участвовать в Евро-2025 U-21
46-летний французский специалист Тьерри Анри возглавил сборную Франции U-21.
Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» получил назначение от Федерации футбола Франции.
Он повезет команду на Олимпиаду-2024 и будет участвовать в Евро-2025 U-21. Ранее Анри работал в сборной Бельгии ассистентом главного тренера Роберто Мартинеса.
Анри полноценно возглавлял клубы «Монако» и «Монреаль Импакт», работал экспертом на британских телеканалах.
Thierry Henry has been appointed as new coach of France U21 team 🔵🇫🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023
Contract until 2025, he’s taking care of the squad for 2024 Olympics and Euro U21 in 2025. pic.twitter.com/HBy3YSTrHT
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