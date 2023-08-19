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  4. Анри повезет сборную Францию на Олимпиаду
Франция
19 августа 2023, 12:35 |
107
0

Анри повезет сборную Францию на Олимпиаду

Он будет возглавлять и сборную U-21

19 августа 2023, 12:35 |
107
0
Анри повезет сборную Францию на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

46-летний Тьерри Анри в ближайшее время станет главным тренером сборной Франции U-21, сообщает издание Le Parisien. Легендарный в прошлом нападающий также будет исполнять обязанности главного тренера олимпийской сборной Франции во время Олимпиады-2024.

Ранее Тьерри Анри дважды работал ассистентом главного тренера в сборной Бельгии, а также возглавлял французский Монако и канадский Монреаль Импакт. Основной деятельностью легенды «Арсенала» после окончания игровой карьеры была работа футбольным экспертом на телевидении, которой он занимается до сих пор.

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Тьерри Анри сборная Франции по футболу U-21
Источник Le Parisien
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