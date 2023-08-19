Анри повезет сборную Францию на Олимпиаду

46-летний Тьерри Анри в ближайшее время станет главным тренером сборной Франции U-21, сообщает издание Le Parisien. Легендарный в прошлом нападающий также будет исполнять обязанности главного тренера олимпийской сборной Франции во время Олимпиады-2024.

Ранее Тьерри Анри дважды работал ассистентом главного тренера в сборной Бельгии, а также возглавлял французский Монако и канадский Монреаль Импакт. Основной деятельностью легенды «Арсенала» после окончания игровой карьеры была работа футбольным экспертом на телевидении, которой он занимается до сих пор.