Анри повезет сборную Францию на Олимпиаду
Он будет возглавлять и сборную U-21
46-летний Тьерри Анри в ближайшее время станет главным тренером сборной Франции U-21, сообщает издание Le Parisien. Легендарный в прошлом нападающий также будет исполнять обязанности главного тренера олимпийской сборной Франции во время Олимпиады-2024.
Ранее Тьерри Анри дважды работал ассистентом главного тренера в сборной Бельгии, а также возглавлял французский Монако и канадский Монреаль Импакт. Основной деятельностью легенды «Арсенала» после окончания игровой карьеры была работа футбольным экспертом на телевидении, которой он занимается до сих пор.
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