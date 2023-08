21 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

Поединок пройдет на «Селлхерст Парк» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинец Александр Зинченко заявлен в резерве «Арсенала» на матч против «Кристал Пэлас».

Названы стартовые составы на поединок 2-го тура АПЛ

One change from last time out - Tomiyasu replaces Timber



