Англия21 августа 2023, 21:35 | Обновлено 21 августа 2023, 21:36
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Зинченко заявлен в резерве Арсенала на матч против Кристал Пэлас
Названы стартовые составы на поединок 2-го тура АПЛ, который начнется в 22:00
21 августа 2023, 21:35 | Обновлено 21 августа 2023, 21:36
398
1
21 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Арсенал».
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Поединок пройдет на «Селлхерст Парк» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинец Александр Зинченко заявлен в резерве «Арсенала» на матч против «Кристал Пэлас».
Названы стартовые составы на поединок 2-го тура АПЛ
🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵— Arsenal (@Arsenal) August 21, 2023
One change from last time out - Tomiyasu replaces Timber
COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/mQsaIRSaPX
Monday night XI ✅@shophumm 📲— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 21, 2023
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