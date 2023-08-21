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  4. Зинченко заявлен в резерве Арсенала на матч против Кристал Пэлас
Англия
21 августа 2023, 21:35 | Обновлено 21 августа 2023, 21:36
398
1

Зинченко заявлен в резерве Арсенала на матч против Кристал Пэлас

Названы стартовые составы на поединок 2-го тура АПЛ, который начнется в 22:00

21 августа 2023, 21:35 | Обновлено 21 августа 2023, 21:36
398
1
Зинченко заявлен в резерве Арсенала на матч против Кристал Пэлас
ФК Арсенал

21 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

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Поединок пройдет на «Селлхерст Парк» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинец Александр Зинченко заявлен в резерве «Арсенала» на матч против «Кристал Пэлас».

Названы стартовые составы на поединок 2-го тура АПЛ

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Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас - Арсенал Александр Зинченко стартовые составы
Источник Sport.ua
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Тарік1994
нарешті відновився. Скоро чекаємо у старті
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