Защитник Арсенала перенес операцию и в сезоне 2024/25, вероятно, не сыграет

Защитник лондонского «Арсенала» Такехиро Томиясу сообщил в социальных сетях, что перенес операцию на колене. Сроки востановления футболиста не сообщаются, однако в текущем сезоне он, вероятно, не сможет помочь клубу.

«Несколько дней назад мне сделали операцию на колене, и я уже начал реабилитацию, чтобы снова заниматься тем, что люблю больше всего.

Это был самый сложный период в моей карьере, и он продолжится еще немного, но я не сдамся. Спасибо за вашу поддержку и увидимся снова», – написал Томиясу.

Последний раз японский защитник выходил на футбольное поле в седьмом туре Английской Премьер-лиги, который состоялся 5 октября прошлого года. Тогда Такехиро вышел на замену и сыграл семь минут. Томиясу присоединился к «Арсеналу» в 2021 году, когда перешел из итальянской «Болоньи» – сумма трансфера составила 18,6 млн евро.

Ранее сообщалось, что форвард английского клуба был прооперирован.