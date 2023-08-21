«Трапаттони для бедных»: в память о Карло Маццоне

За плечами у Маццоне-тренера – наибольшее количество матчей в серии А на тренерском мостике. Футбольная судьбина немало побросала его по городам и весям Италии. Сказать, что он добился сумасшедших успехов, нельзя, однако его востребованность как тренера практически до 70-летнего возраста и является фактически его наибольшим достижением.

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Острословы называли Карлетто «Трапаттони для бедных». Вместе с тем, на это сторонники тренерского таланта уроженца Рима и сам Маццоне парировали: «Нет, Трапаттони – это Маццоне для богатых!». Справедливы, как по мне, оба утверждения, в которых тождественность при тщательном рассмотрении все-таки не прослеживается. А вот и афористика Маццоне, которая многое объясняет в этом контексте: «Техника – это хлеб богатых, зато тактика – это хлеб бедных!».

Аналитики футбольных тактик твердили о приверженности Маццоне схеме 5–3–2, тогда как сам Карлетто определял ее, скорее, как 3–5–2. Два латераля располагались на уровне полузащитников и выполняли удивительно большой объем работы, поспевая и в атаке, и в защите. И главная отличительная черта команд Карлетто – суровая, какая-то на грани истинного самопожертвования, игра его подопечных в обороне. Отличительной чертой ее было наличие либеро. Собственно, сам Маццоне – мастеровитый защитник, и должен был передать свое умение и понимание игры воспитанникам. Некоторые обозреватели подчеркивали своего рода лоскутное построение обороны в командах Маццоне (то есть никакой игры в линию!) и смертельное оружие (как в карате!) контратак его команд.

Если другие весомые итальянские тренерские величины, несмотря на иногда такую же, как и у Маццоне, калейдоскопическую смену мест работы, все же довольно прочно ассоциируются с тем или иным клубом (Фабио Капелло с «Миланом», Марчелло Липпи с «Ювентусом», Невио Скала с «Пармой» и др.), то для Карлетто-тренера именно его клуб определить весьма сложно. Для него как игрока, это, бесспорно, «Асколи», где все 1960-е гг. он цементировал центр обороны. А вот как для тренера... «Кальяри», «Болонья», «Брешиа»? Кого-то выделить из этого ряда не рискну. Однако тепло к нему относились тифози не только этих клубов.

Он поработал с выдающимися игроками: Роберто Баджо («Это – друг, благодаря которому я в воскресенье выигрываю»), Франческо Тотти (этот Принц Рима назвал Маццоне «отцом, мистером и маэстро»), Андреа Пирло и др. Именно Карлетто убедил Роби в свое время присоединиться к составу «Брешии». Примечательно, что в контракте Баджо был пункт, согласно которому он мог покинуть клуб, если из него уйдет Маццоне. Красноречиво? И знаете ли вы какие-то аналоги? А Роби называет Маццоне «гигантом человечности».

В 2009 г. Пеп Гвардиола (он также играл у Маццоне в «Брешии») пригласил «своего учителя Карлетто» (формулировка Гвардиолы) на финал Лиги чемпионов «Барселона» – МЮ. К слову, когда Пеп его набрал, то Маццоне сперва решил, что это розыгрыш и сказал, что уж никак не думал, что Хосеп накануне финала потратит свое время «на такого старого болвана, как Маццоне». Услышав это, каталонец сказал в адрес Маццоне: «Вы – великий человек!». Собственно, победу в том финале Пеп посвятил Паоло Мальдини и Карло Маццоне. Примечательно, что сам Карлетто отмечает, что, мол, самые тихие игроки во время тренировочного процесса – Пирло и Гвардиола – во время матча превращаются в диктаторов, то есть собственноручно управляют командой. А, собственно, Маццоне мог и сорвать голос, накричав на подопечного (нелегкое дело – управлять диктаторами, ага!), и метко пошутить, выведя парней из состояния грусти-уныния.

Президент серии А Лоренцо Казини назвал Маццоне «символом кальчо». Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони отреагировала в соцсетях на смерть Маццоне такими словами: «Он был настоящим. Маццоне – хранитель чистейших ценностей спорта. Великий тренер, которого любили все за то, что он исповедовал футбол, близкий к народу и своим тифози».

Но не преувеличивает ли уважаемая политикесса? Действительно ли усопший стоял на страже спортивной чистоты? Есть ли в его биографии противоречивые контрапункты? Допинговые скандалы, коснувшиеся Карлетто? Это – отдельный долгий разговор, и я не уверен, что сейчас – время для него. Ни обвинять, ни оправдывать Карлетто в допинговом контексте не хочу. Скажу лишь, что при необходимости он готов был отстаивать непричастность своих игроков к употреблению запрещенной гадости, всячески поддерживая их, даже собственным присутствием на соответствующих разбирательствах.

Среди старой тренерской итальянской школы, наверное, именно Маццоне можно назвать ярко выраженным ремесленником футбола. Работал больше любого другого, добросовестно, где-то с действующими, а где-то с будущими звездами и всегда вкладывал в работу всего себя. Как по мне, его вклад в международные успехи «Скуадры Адзурры» в конце ХХ – начале XXI в. (1-е, 2-е и 3-е место на мундиалях, европейские вице-чемпионства) есть. Именно такие тренеры обеспечивали общий высокий уровень серии А, создавая со своими скромными клубами конкуренцию традиционным грандам. Как там написала La Gazzetta dello Sport, «провинциальный театр». Но – парадокс или нет – уроженец столицы (к слову, говоривший с сильнейшим римским акцентом, за что некоторые высмеивали его) был в нем главным режиссером. В Маццоне было нечто неуловимо ментальное и от других римлян-режиссеров – Альберто Сорди и Карло Вердоне. Именно на подмостках такого театра и закладывался фундамент успехов итальянского футбола, особенно в области развития футбольных тактик. Совестливый труд футбольных ремесленников давал спелые плоды! И недаром итальянские медиа называют Маццоне «иконической фигурой» для кальчо, хотя по большому счету он особых тренерских лавров и не снискал, постоянно имея в своем распоряжении лишь отдельных звезд и кучу добротных игроков, которые умело носят рояль, но не играют на нем. Однако репутационное состояние Карлетто сколотил немалое!

Помню, как в одном из матчей серии А Маццоне-тренер был удален. И он, возмущаясь скорее для проформы, в глубине души понимая свою неправоту, последовал в раздевалку. Камера направилась за ним. В дальнейшем телезрителям продемонстрировали, как Карлетто, вздохнув, сел на стул и припал к телеэкрану. И хотя в той игре я и не болел за возглавляемую им команду (кажется, это была «Брешиа»), однако какая-то острейшая жалость к маститому «алленаторе» пронзила меня. Карлетто тогда уже шел с тренерской ярмарки, однако сохранял и харизму, и влияние на игроков, и жажду побед. Впереди еще было несколько лет тренерской карьеры и весьма событийная пенсия. В прошлом году, в 85-летнем возрасте Маццоне был включен в списки голосования за президента Итальянской республики. А 19 августа текущего года он ушел на вечный покой в Асколи-Пичено – городе, команде которого отдал десяток лет как игрок и более полудесятка лет как наставник еще на заре своей тренерской деятельности.

Один из комментариев новости о смерти Маццоне на сайте La Gazzetta dello Sport: «Никто не похож на него!». Как по мне, самая точная характеристика Карлетто. Светлая память, Тренер!

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Алексей РЫЖКОВ