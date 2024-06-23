Другие новости23 июня 2024, 01:11 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
23 июня 2024, 01:11 |
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В воскресенье, 23 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Эспаньол – Реал Овьедо
22:00 Швейцария – Германия
22:00 Шотландия – Венгрия
КИБЕРСПОРТ
19:00 RED Canids – Fluxo
23:00 FURIA – LOUD
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