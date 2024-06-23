СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня

В воскресенье, 23 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Эспаньол – Реал Овьедо

2.01 – 3.30 – 4.17

22:00 Швейцария – Германия

5.63 – 3.98 – 1.71

22:00 Шотландия – Венгрия

2.70 – 3.88 – 2.58

КИБЕРСПОРТ

19:00 RED Canids – Fluxo

2.09 – 1.69

23:00 FURIA – LOUD

3.96 – 1.23