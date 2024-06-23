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23 июня 2024, 01:11 |
27
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

23 июня 2024, 01:11 |
27
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Эспаньол – Реал Овьедо

Ggbet 2.01 – 3.30 – 4.17

22:00 Швейцария – Германия

Ggbet 5.63 – 3.98 – 1.71

22:00 Шотландия – Венгрия

Ggbet 2.70 – 3.88 – 2.58

КИБЕРСПОРТ

19:00 RED Canids – Fluxo

Ggbet 2.09 – 1.69

23:00 FURIA – LOUD

Ggbet 3.96 – 1.23

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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