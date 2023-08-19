Скончался легендарный итальянский тренер Маццоне

Ушел из жизни итальянский футбольный тренер Карло Маццоне. Ему было 86 лет.

О причине смерти легендарного специалиста ничего не сообщается.

Маццоне, будучи игроком, играл за такие команды, как «Латина», «Рома», СПАЛ, «Сиена» и «Асколи».

Завершив игровую карьеру, он в конце 1960-х гг. стал главным тренером команды «Асколи». С ней он прошел путь от Серии С до Серии А. Затем Маццоне возглавлял «Фиорентину», «Катандзаро», «Болонью», «Лечче», «Пескару», «Кальяри», «Рому», «Наполи», «Перуджу», «Брешию» и «Ливорно».

В 2006 году Карло Маццоне официально поставил точку в своей тренерской деятельности. Он является рекордсменом Серии А по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера – 792.