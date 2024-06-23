СУДАКОВ: «Бельгия имеет в составе звезд: Де Брюйне, Лукаку, Доку, Тилеманс»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной выступлению на чемпионате Европы.

– Смотрели ли вчера матч Бельгия – Румыния? Что нам нужно сделать, чтобы выйти из группы?

– Да, конечно, мы смотрели матч. Все думаем о результате, но понимаем, что, как бы они ни сыграли, все зависит только от нас. Настраиваемся на Бельгию и отталкиваемся от игры.

– На что или на кого следует обратить внимание нашей сборной перед поединком с Бельгией?

– Я согласен, что футбол – игра командная, и все зависит от нас самих. Бельгия имеет в составе звездных футболистов – Де Брюйне, Лукаку, Доку, Тилеманс. Но, как показала нам сборная Словакии, они тоже могут проигрывать. Если мы продемонстрируем свою лучшую игру и не будем никого бояться, у нас есть большие шансы на положительный результат.

– Насколько для сборной Украины безопасно Евро? Может, были какие-то ситуации или провокации?

– С первого дня я был очень удивлен, потому что, когда мы ездим на матче, нас сопровождает вертолет. Очень много полиции, к нашей сборной приковано особое внимание. Что касается провокаций, то я такого не слышал. К нам очень хорошо относятся и уважают. Плохих ситуаций до сих пор не было.

– Сергей Ребров и многие игроки говорили после матча со Словакией, что была установка для центральных полузащитников играть поближе к воротам соперника. Какие функции в том поединке были у вас и что стало ключевым моментом для победы? Поможет ли такой опыт в матче с Бельгией?

– Конечно, мы сделали выводы после первого матча с Румынией. Надо было что-то менять. Моя роль была действительно играть выше, между линиями. Но Словакия действовала очень компактно, и находить там мяч было тяжело. Я несколько раз в первом тайме спускался, чтобы оттуда разворачивать атаки. С Андреем Ярмоленко пару раз получалось.

Но Словакия начала очень агрессивно, мы этого не ожидали. Хорошо, что во втором тайме перестроились, начали активнее прессинговать. У нас тоже много качественных футболистов. Тот же Шапаренко, Бражко. Они могут играть ниже и мне уже не было смысла опускаться. Александр Зинченко, хоть и номинальный защитник, все знают его качества. Он может сыграть и между линиями, больше на атаку.

Когда Шапаренко забивал первый мяч, мы вышли в контратаку. Сегодня у нас была теория, и мы увидели, как много игроков по сравнению с первым матчем было в штрафной соперников. Это повышает вероятность забить.

– Сейчас в Украине идут отключения электроэнергии, и у людей есть выбор – зарядить свои гаджеты или посмотреть матч. Знаете ли вы об этом? И не меньше ли у вас поддержки из-за этой проблемы?

– Конечно, знаю, потому что живу в Украине. Я с этим сталкивался не раз. Застрял даже со своим ребёнком в лифте. Я знаю эти эмоции и помню этот испуганный взгляд ребенка. Это большая катастрофа. Можно сказать, что наше выступление на Евро – это невероятное достижение, ведь мы объединяем людей и все государство. Люди собираются там, где есть электроэнергия и доступ к телевидению и Интернету и смотрят нашу игру.

С этим пока ничего поделать нельзя, все понимают, почему отсутствует электроэнергия, и последствия этого. Но я горжусь нашей страной, что мы можем подстроиться даже в таких условиях. Я знаю, что нас смотрят и наши воины в окопах.

– У сборной Украины первые тайма стали проблемой, ведь она их проигрывает. В чем причина?

– Сложно ответить на этот вопрос. Мы об этом думали, и Сергей Станиславович отмечает проблему, но сам не понимаю, почему так складывается. Это уже систематически. Когда пропускаем, только тогда начинаем играть.

– У вас будет на один день больше для восстановления, чем у бельгийцев. Как это может стать вашим преимуществом?

– На таком уровне один день нам вряд ли поможет. У Бельгии есть невероятные футболисты, большая ротация состава. Что мы, что они должны подойти к этому поединку со стопроцентной готовностью.

– Ситуация в группе складывается так, что ничейного результата вам может и не хватить. Вы понимаете, что против бельгийцев нужно играть на победу?

– Конечно, понимаем. Никто в команде не говорит о ничьей, все готовятся играть на победу.