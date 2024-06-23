ТАЛОВЕРОВ: «Команда, которая играет на ничью, уже проиграла до матча»

Защитник сборной Украины Георгий Судаков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной выступлению на чемпионате Европы.

– Смотрели ли вы вчера матч Бельгия – Румыния? Что нам нужно сделать, чтобы выйти из группы?

– Отлично, когда все зависит от тебя. Если получим положительный результат, то все будет хорошо. Да, считаю, легче.

– На что или на кого следует обратить внимание нашей сборной перед поединком с Бельгией?

– Конечно, у бельгийцев очень классные исполнители. Это и Де Брюйне, и Лукаку, и Доку. Но в футбол играет команда и Бельгия – сбалансированная и сильная команда. Но шансы у всех пока равны, поэтому будем делать все возможное.

– Насколько для сборной Украины безопасно Евро? Может, были какие-то ситуации или провокации?

– Хочу добавить, что представители многих стран тоже пытаются поддерживать нашу команду. Многие хотят помочь, а вот с провокациями мы не сталкивались.

– Максим, не удручает ли вас тот факт, что вас рассматривают как запасного игрока? Насколько велика конкуренция в сборной?

– Я считаю, что для каждого игрока дебютировать на Евро – это большое событие. Это один из самых престижных турниров. Я очень горжусь доверием тренеров. Для меня самое важное – помогать команде. А 10 секунд или 90 минут – не важно.

Что касается конкуренции, то в сборной очень качественные игроки. Это только мотивирует демонстрировать все свои свойства на тренировках. Самое главное, чтобы мы побеждали.

– Когда вы видите флаги Украины на стадионе, насколько вас это мотивирует? На Евро также много людей с российскими флагами. Влияет ли это на вас?

– Конечно, когда мы видим украинские флаги на трибунах, нас это мотивирует и ободряет. Что касается русских флагов, то нас провоцируют и будут провоцировать. Важно, чтобы мы сконцентрировались на своей игре и не обращали внимания на это.

– Ситуация в группе складывается так, что ничейного результата вам может и не хватить. Вы понимаете, что против бельгийцев нужно играть на победу?

– Я считаю, что команда, которая играет на ничью, уже перед матчем проиграла на 95 процентов. Поэтому каждая сборная, и Украина тоже, играет на победу. Каждый понимает, что нужно побеждать и будет делать для этого максимум.