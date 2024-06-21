Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 19:57 |
10777
3

Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024

21 июня сборная Украины переиграла команду Словакии во 2-м туре группового этапа Евро-2024

21 июня 2024, 19:57 |
10777
3
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал смену голкиперов (Анатолий Трубин вышел вместо Андрея Лунина, который играл в 1-м поединке на ЧЕ):

«Смена вратаря после первого матча? Я рад, что у нас хорошая конкуренция среди вратарей. Анатолий Трубин заслужил эту игру после своего выступления против Германии (3 июня, 0:0). Он был очень спокоен и он мог выйти в стартовом составе даже до этой игры», – сказал Ребров.

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)

По теме:
ФОТО. Назван лучший игрок матча Польша – Австрия
Сыграет ли Мбаппе? Известны составы на матч Евро-2024 Нидерланды – Франция
ВИДЕО. Вышел Левандовски, но Польша сразу пропустила два гола
Сергей Ребров Анатолий Трубин Андрей Лунин сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Украина Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
Футбол | 21 июня 2024, 16:23 12
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии

На 17-й минуте матча 2-го тура Евро-2024 словаки открыли счет

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21 июня 2024, 06:23 1
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина

21 июня в 16:00 в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура Евро-2024

Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Футбол | 21.06.2024, 07:13
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 20.06.2024, 23:09
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Футбол | 21.06.2024, 20:41
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Ну протупив,там же ясно було, за яким захистом грав сезон Лунін,і за яким Трубін,досвід воротаря він такий.
Ответить
+1
Микола Захарченко
" Заслужив у грі Німеччиною..." Ну так потрібно було ставити у грі з Румунією , то може й результат був би більш позитивний .
Ответить
+1
Chunga-Changa
Теперь Ребров опять Бог!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
20.06.2024, 19:37 57
Футбол
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
20.06.2024, 10:49 2
Бокс
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
21.06.2024, 13:10 91
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 54
Футбол
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
20.06.2024, 07:01 13
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
21.06.2024, 10:29 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем