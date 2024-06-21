Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал смену голкиперов (Анатолий Трубин вышел вместо Андрея Лунина, который играл в 1-м поединке на ЧЕ):

«Смена вратаря после первого матча? Я рад, что у нас хорошая конкуренция среди вратарей. Анатолий Трубин заслужил эту игру после своего выступления против Германии (3 июня, 0:0). Он был очень спокоен и он мог выйти в стартовом составе даже до этой игры», – сказал Ребров.

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)