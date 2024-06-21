Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи украинские болельщики выбрали Лева матча. Им стал голкипер Анатолий Трубин.

Трубин набрал 52% голосов. У ближайших преследователей Николая Шапаренко и Михаила Мудрика 17% и 8% соответственно.

Для подопечных Сергея Реброва эта победа стал первой на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии. 26 июня сборную Украины ждет заключительный поединок группового этапа против Бельгии.

ФОТО. Анатолий Трубин – Лев матча Словакия – Украина