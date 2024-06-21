Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Украинские болельщики выбрали Анатолия Трубина
21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
После завершения встречи украинские болельщики выбрали Лева матча. Им стал голкипер Анатолий Трубин.
Трубин набрал 52% голосов. У ближайших преследователей Николая Шапаренко и Михаила Мудрика 17% и 8% соответственно.
Для подопечных Сергея Реброва эта победа стал первой на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии. 26 июня сборную Украины ждет заключительный поединок группового этапа против Бельгии.
ФОТО. Анатолий Трубин – Лев матча Словакия – Украина
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а в моменте с голом мягко говоря не выручил, мяч шел по центру ворот. Не вратарский гол, но и не выручил.
Но в целом у Трубина есть позитивное качество, это его очень сильная нервная система. Он никогда не паникует и не "плывет" после ошибок. В отличие от психически слабого Лунина.
А в целом остаюсь при мнении, что сильнейший из этой троицы это безусловно Бущан. Хейт после трех голов от Польши, который ему устроили, это частично тупость кузьмичей, частично заказ.
Нехай Диркачі йобані із цього сайту і далі прутня смокчуть, вони звикли це робити, вічні невдахи