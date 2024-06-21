Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:29 |
7824
13

Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина

Украинские болельщики выбрали Анатолия Трубина

21 июня 2024, 18:29 |
7824
13
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи украинские болельщики выбрали Лева матча. Им стал голкипер Анатолий Трубин.

Трубин набрал 52% голосов. У ближайших преследователей Николая Шапаренко и Михаила Мудрика 17% и 8% соответственно.

Для подопечных Сергея Реброва эта победа стал первой на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии. 26 июня сборную Украины ждет заключительный поединок группового этапа против Бельгии.

ФОТО. Анатолий Трубин – Лев матча Словакия – Украина

По теме:
ФОТО. Лицо и эмоции джокера Яремчука после победы Украины над Словакией
Польша – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Анатолий ТРУБИН: «Это была настоящая Украина. А не та, что с Румынией»
Лев матча Анатолий Трубин сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Украина Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Первое касание – искусство. УЕФА оценил действия Яремчука
Футбол | 21 июня 2024, 18:16 11
ФОТО. Первое касание – искусство. УЕФА оценил действия Яремчука
ФОТО. Первое касание – искусство. УЕФА оценил действия Яремчука

Роман оформил классный гол

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 21 июня 2024, 07:29 17
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
Футбол | 21.06.2024, 18:45
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Футбол | 21.06.2024, 07:11
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 20.06.2024, 23:09
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
Заслужил. Но Лунина гнобить не стоит. 
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
maxim7777nikonov
100%  Спасибо ему. Вселил уверенность в команду.
Ответить
+6
C.Пеклов
Молодець зіграв впевнено,рятував неодноразово.Але,коли команда програє треба вводити м,яч в гру швидше.
Ответить
+5
Лига
Все молодцы, ну Трубин сегодня был супер уверенность
Ответить
+3
fifa2020
Він ще з німцями доказав, що має бути №1 на Євро! 
Ответить
+2
Gargantua
ну там был сбсн один момент, когда он спас, это когда ему в корпус попал форвард словаков.
а в моменте с голом мягко говоря не выручил, мяч шел по центру ворот. Не вратарский гол, но и не выручил.
Но в целом у Трубина есть позитивное качество, это его очень сильная нервная система. Он никогда не паникует и не "плывет" после ошибок. В отличие от психически слабого Лунина.
А в целом остаюсь при мнении, что сильнейший из этой троицы это безусловно Бущан. Хейт после трех голов от Польши, который ему устроили, это частично тупость кузьмичей, частично заказ.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
kadaad
Трубин показал, что он сильнее Лунина.
Ответить
0
mist76
Шапаренко Лев матчу!
Ответить
-2
Alexander Киев
Бравооооо Трубін!   Я ж говорив що він кращий в матчі, це ж факт
Нехай Диркачі йобані із цього сайту і далі прутня смокчуть, вони звикли це робити, вічні невдахи
Ответить
-12
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
20.06.2024, 11:00 8
Футбол
Швейцарец Шакири вошел в историю футбола
Швейцарец Шакири вошел в историю футбола
19.06.2024, 23:31 1
Футбол
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
20.06.2024, 07:01 13
Футбол
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
20.06.2024, 10:49 2
Бокс
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 06:23 1
Футбол
Фурия в огне и в плей-офф. Испания уверенно переиграла Италию
Фурия в огне и в плей-офф. Испания уверенно переиграла Италию
20.06.2024, 23:59 21
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем