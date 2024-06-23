В среду, 26 июня, состоится матч третьего тура групповой стадии Евро-2024 в Германии, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии.

Стартовый свисток матча запланирован на 19:00 по Киеву. Игра пройдет на МХП-Арена, что в Штутгарте.

Вашему вниманию пресс-конференция игроков сборной Украины Максима Таловерова и Георгия Судакова.

ВИДЕО. Слова Таловерова и Судакова перед матчем Украина – Бельгия