Чемпионат Европы23 июня 2024, 16:38 |
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ВИДЕО. Слова Таловерова и Судакова перед матчем Украина – Бельгия
Поединок состоится 26 июня и стартует в 19:00
23 июня 2024, 16:38 |
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В среду, 26 июня, состоится матч третьего тура групповой стадии Евро-2024 в Германии, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии.
Стартовый свисток матча запланирован на 19:00 по Киеву. Игра пройдет на МХП-Арена, что в Штутгарте.
Вашему вниманию пресс-конференция игроков сборной Украины Максима Таловерова и Георгия Судакова.
ВИДЕО. Слова Таловерова и Судакова перед матчем Украина – Бельгия
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