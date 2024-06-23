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  4. ВИДЕО. Слова Таловерова и Судакова перед матчем Украина – Бельгия 
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 16:38 |
1351
0

ВИДЕО. Слова Таловерова и Судакова перед матчем Украина – Бельгия 

Поединок состоится 26 июня и стартует в 19:00

23 июня 2024, 16:38 |
1351
0
ВИДЕО. Слова Таловерова и Судакова перед матчем Украина – Бельгия 
УАФ

В среду, 26 июня, состоится матч третьего тура групповой стадии Евро-2024 в Германии, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии.

Стартовый свисток матча запланирован на 19:00 по Киеву. Игра пройдет на МХП-Арена, что в Штутгарте.

Вашему вниманию пресс-конференция игроков сборной Украины Максима Таловерова и Георгия Судакова.

ВИДЕО. Слова Таловерова и Судакова перед матчем Украина – Бельгия

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Евро-2024 Украина - Бельгия сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу видео Максим Таловеров Георгий Судаков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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