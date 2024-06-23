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  4. Замена Мудрику? Челси хочет купить за €60 млн звездного вингера топ-сборной
Англия
23 июня 2024, 21:02 |
1568
1

Замена Мудрику? Челси хочет купить за €60 млн звездного вингера топ-сборной

Нико Уильямс может перейти в «Челси»

23 июня 2024, 21:02 |
1568
1
Замена Мудрику? Челси хочет купить за €60 млн звездного вингера топ-сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

21-летний вингер сборной Испании и клуба «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс заинтересовал лондонский «Челси».

По информации Todo Fichajes, лондонский клуб рассчитывает усилить нападение в летнее трансферное окно и рассматривает подписание Уильямса. Нико обычно выступает на позиции левого вингера, где играет украинский игрок «синих» Михаил Мудрик. Трансферная стоимость испанского футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Нико 37 матчей за «Атлетик», восемь голов и 19 передач.

Ранее лондонский «Челси» официально объявил о подписании 17-летнего бразильского форварда Эстевао Виллиана из бразильского «Палмейраса».

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трансферы Атлетик Бильбао Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Нико Уильямс
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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Перець
А котика Мурзіка куди ?
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