Замена Мудрику? Челси хочет купить за €60 млн звездного вингера топ-сборной
Нико Уильямс может перейти в «Челси»
21-летний вингер сборной Испании и клуба «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс заинтересовал лондонский «Челси».
По информации Todo Fichajes, лондонский клуб рассчитывает усилить нападение в летнее трансферное окно и рассматривает подписание Уильямса. Нико обычно выступает на позиции левого вингера, где играет украинский игрок «синих» Михаил Мудрик. Трансферная стоимость испанского футболиста оценивается в 60 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Нико 37 матчей за «Атлетик», восемь голов и 19 передач.
Ранее лондонский «Челси» официально объявил о подписании 17-летнего бразильского форварда Эстевао Виллиана из бразильского «Палмейраса».
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