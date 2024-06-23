23 июня клуб «Ингулец» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону в Премьер-лиге.

Команда собралась на учебно-тренировочной базе в с. Владимировка.

Новый главный тренер команды Василий Кобин приступил к своим обязанностям

Футболисты познакомились с новым тренерским штабом и провели первую тренировку.

Ингулец выиграл турнир Первой лиги и в сезоне 2024/25 будет выступать в УПЛ.

ФОТО. Первое занятие. Кобин руководит тренировочным процессом в Ингульце