Украина. Премьер лига23 июня 2024, 22:41 | Обновлено 23 июня 2024, 22:42
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ФОТО. Первое занятие. Кобин руководит тренировочным процессом в Ингульце
Новый главный тренер команды приступил к своим обязанностям
23 июня 2024, 22:41 | Обновлено 23 июня 2024, 22:42
868
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23 июня клуб «Ингулец» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону в Премьер-лиге.
Команда собралась на учебно-тренировочной базе в с. Владимировка.
Новый главный тренер команды Василий Кобин приступил к своим обязанностям
Футболисты познакомились с новым тренерским штабом и провели первую тренировку.
Ингулец выиграл турнир Первой лиги и в сезоне 2024/25 будет выступать в УПЛ.
ФОТО. Первое занятие. Кобин руководит тренировочным процессом в Ингульце
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