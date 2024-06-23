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Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 22:41 | Обновлено 23 июня 2024, 22:42
868
0

ФОТО. Первое занятие. Кобин руководит тренировочным процессом в Ингульце

Новый главный тренер команды приступил к своим обязанностям

23 июня 2024, 22:41 | Обновлено 23 июня 2024, 22:42
868
0
ФОТО. Первое занятие. Кобин руководит тренировочным процессом в Ингульце
ФК Ингулец. Василий Кобин

23 июня клуб «Ингулец» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону в Премьер-лиге.

Команда собралась на учебно-тренировочной базе в с. Владимировка.

Новый главный тренер команды Василий Кобин приступил к своим обязанностям

Футболисты познакомились с новым тренерским штабом и провели первую тренировку.

Ингулец выиграл турнир Первой лиги и в сезоне 2024/25 будет выступать в УПЛ.

ФОТО. Первое занятие. Кобин руководит тренировочным процессом в Ингульце

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Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец учебно-тренировочные сборы фото тренировка
Николай Степанюк Источник: ФК Ингулец
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