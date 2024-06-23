У Каталонии будет 3 команды. Определен последний участник Ла Лиги
Эспаньол во втором матче сумел отыграть гандикап в противостоянии с Овьедо
В чемпионате Испании завершился финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу.
Третий каталонский клуб (после Барселоны и Жироны) получил путевку в топ-дивизион.
В финале плей-офф Эспаньол, проиграл на выезде первый матч (0:1), сумел ликвидировать гандикап и победить Овьедо (2:0) во второй игре.
В конце первого тайма Хави Пуадо оформил дубль, забив голы на 44 и 45+2 минутах.
Эспаньол сумел сразу вернуться в элитный дивизион чемпионат Испании, проведя один сезон в Сегунде.
Ранее из Сегунды в Ла Лигу вышли Леганес и Вальядолид, а понизились в классе Альмерия, Гранада и Кадис.
Чемпионат Испании. Плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу
Финал плей-офф. Ответный матч
Эспаньол – Овьедо – 2:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Хави Пуадо, 44, 45+2
Видео голов и обзор матча
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