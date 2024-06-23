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Испания
23 июня 2024, 22:15 | Обновлено 23 июня 2024, 22:20
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У Каталонии будет 3 команды. Определен последний участник Ла Лиги

Эспаньол во втором матче сумел отыграть гандикап в противостоянии с Овьедо

23 июня 2024, 22:15 | Обновлено 23 июня 2024, 22:20
250
0
У Каталонии будет 3 команды. Определен последний участник Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Испании завершился финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу.

Третий каталонский клуб (после Барселоны и Жироны) получил путевку в топ-дивизион.

В финале плей-офф Эспаньол, проиграл на выезде первый матч (0:1), сумел ликвидировать гандикап и победить Овьедо (2:0) во второй игре.

В конце первого тайма Хави Пуадо оформил дубль, забив голы на 44 и 45+2 минутах.

Эспаньол сумел сразу вернуться в элитный дивизион чемпионат Испании, проведя один сезон в Сегунде.

Ранее из Сегунды в Ла Лигу вышли Леганес и Вальядолид, а понизились в классе Альмерия, Гранада и Кадис.

Чемпионат Испании. Плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу

Финал плей-офф. Ответный матч

Эспаньол – Овьедо – 2:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Хави Пуадо, 44, 45+2

Видео голов и обзор матча

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Эспаньол Сегунда чемпионат Испании по футболу Ла Лига Овьедо видео голов и обзор переходные матчи
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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