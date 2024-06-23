10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю

Так уж повелось, что в футболе болельщикам больше всего запоминаются игроки атаки – те, кто эффективно финтит, быстро убегает от соперников, отдает результативные передачи и, конечно же, забивает мячи. Однако умение хорошо играть в обороне – это также своего рода искусство, без успешного овладения которым вряд ли возможно выигрывать топовые трофеи и становиться частью ключевых исторических событий.

Именно поэтому фигура вратаря в футбольной команде не менее важна, чем фигура центрфорварда. И сегодня мы предлагаем вам поговорить о десяти лучших голкиперах мирового футбола за всю его историю.

Сразу стоит оговориться, что этот рейтинг, как и все аналогичные, является субъективной точкой зрения автора и не претендует на исключительную истину. Кроме того, в истории игры № 1 было столько действительно выдающихся вратарей, что поместить их всех в десятку просто невозможно физически, хотя, вероятно, и хотелось бы. Только по этой причине ниже вы не найдете многих знакомых фамилий вратарей, успевших полюбиться многим болельщикам со стажем.

Зато там есть следующие герои…

10. Эдвин ван дер Сар

Гражданство: Нидерланды

Годы выступлений: 1990-2011

Getty Images. Эдвин ван дер Сар

В профессиональной карьере Эдвина ван дер Сара значится только четыре клуба: Аякс, Ювентус, Фулхэм и Манчестер Юнайтед. И везде о нидерландском вратаре вспоминают с теплотой и благодарностью, так как Эдвин действительно великолепно показал себя не только на футбольном поле, но и за его пределами. Это образцовый профессионал, который никогда не давал поводов различным СМИ раздуть вокруг его персоны какой-либо существенный скандал.

За все время выступлений ван дер Сар выиграл 27 различных трофеев, причем Эдвин установил рекорд английской Премьер-лиги, как самый возрастной футболист-победитель турнира – на момент триумфа ему было уже 40. Кроме того, вратарю принадлежит до сих пор непревзойденный мировой рекорд продолжительности "сухой" серии в чемпионате – в сезоне-2008/09 нидерландец не пропускал в свои ворота в течение 1311 минут. И это однозначно делает его достойным того, чтобы оказаться в топ-10 лучших вратарей мирового футбола за всю его историю.

9. Оливер Кан

Гражданство: Германия

Годы выступлений: 1987-2008

Getty Images. Оливер Кан

Поговаривали, что многие форварды из команд-соперниц очень робели, а то и вовсе боялись, когда оказывались напротив Оливера Кана. Немецкий голкипер обладал феноменальной харизматичностью, выглядел истинным лидером на футбольном поле, а также постоянно зычным голосом командовал своими партнерами по линии обороны, фактически доводя процесс до автоматизма.

На клубном уровне Кан играл только за две команды – Карлсруэ и Баварию. Он стал легендой для обоих из них, однако именно с мюнхенцами выиграл огромное количество титулов и регалий – в общей сложности 23 трофея. Впрочем, и со сборной Германии Оливер добивался успехов. За "бундестим" голкипер сыграл 86 поединков, выигрывал Евро-1996, а еще становился серебряным призером ЧМ-2002 и бронзовым – ЧМ-2006. Интересно, что на мундиале в Японии и Южной Корее, несмотря на поражение немцев в финале от Бразилии (0:2), Оливера Кана все равно признали не только лучшим голкипером, но и лучшим игроком турнира!

8. Гордон Бэнкс

Гражданство: Англия

Годы выступлений: 1958-1978

Getty Images. Гордон Бэнкс

Англичанина Гордона Бэнкса, который вместе с "тремя львами" выигрывал чемпионат мира в 1966 году, принято считать автором лучшего вратарского сейва в истории футбола. Его голкипер осуществил во время ЧМ-1970, когда островитяне играли против Бразилии. Удар головой от Пеле, который шел в ворота после того, как ударился о землю, был абсолютно неберущимся, но Бэнкс каким-то чудом все-таки сумел его вытащить и перевести на угловой.

Впоследствии сам Гордон так описывал тот примечательный эпизод: "Жаирзиньо навешивает в центр штрафной, я мчусь от ближней штанги к центру ворот. Никогда, никогда, я не стоял на линии в игре, я всегда стоял в двух-трех ярдах перед ней по одной причине: если бы мне пришлось тянуться назад за мячом, он бы оказался за линией. Прежде всего, мне нужно дождаться, пока он [Пеле] нанесет удар головой. Теперь, когда он нанес удар, я знаю, что он попадет прямо под правую штангу. Вот где была самая сложная часть сейва. Если бы я нырнул прямо, я бы не смог попасть, потому что мяч подпрыгнул бы примерно на ярд прямо перед моим прыжком. Итак, теперь я знаю, что мне нужно быстро перебраться туда и в то же время предвидеть, как высоко мяч отскочит от твердой поверхности, а затем потянуться назад и поднести к нему руку – что я и сделал. Но мяч попал мне в верхнюю часть руки и полетел вверх, и, честное слово, я подумал, что это гол… потом я увидел, как мяч отскочил в сторону от ворот. И я сказал себе: "Бэнкси, ты счастливчик".

7. Мануэль Нойер

Гражданство: Германия

Годы выступлений: 2006-н.в.

Getty Images. Мануэль Нойер

Мануэль Нойер – единственный современник в нашем списке. Карьера немецкого голкипера пока ограничивается только двумя командами, за которые он выступал – Шальке и Баварией. В стане «кобальтовых» Мануэль заявил о себе, а с мюнхенцами заслужил статус одного из величайших вратарей не только в истории немецкого, но и для всего мирового футбола.

Нойер – это чемпион мира-2014 со сборной Германии, а также 11-кратный чемпион Германии, 2-кратный победитель Лиги чемпионов и еще множества других трофеев. Однако что важно: Мануэль – это не просто голкипер. Он настолько гармонично и комфортно чувствует себя с мячом, что Жузепу Гвардиоле, когда он работал с Баварией, даже приходилось отговаривать Нойера от стремлений как можно чаще сдвигаться в средину поля для активных комбинаций с полузащитниками. Излишний риск порой заканчивался неудачами для Мануэля, но в целом он – образец вратарей новой эпохи, и неудивительно, если вскоре Нойера в аналогичных рейтингах будут ставить гораздо выше, чем седьмая позиция.

6. Икер Касильяс

Гражданство: Испания

Годы выступлений: 1998-2020

Getty Images. Икер Касильяс

Икеру Касильясу посчастливилось очень рано заявить о себе в профессиональном футболе. Причем сделал это вратарь сразу же в гранде испанского футбола – мадридском Реале, когда у "бланкос" началась буквально «эпидемия» травм голкиперов. В итоге за один из лучших клубов Ла Лиги Касильяс сыграл 725 матчей и выиграл 18 трофеев.

Но успехи Икера не ограничиваются клубным уровнем, ведь в выступлениях за сборную Испании вратарь также преуспел на зависть многим. Касильяс с "красной фурией" дважды становился чемпионом Европы (в 2008 и 2012 годах), а в перерыве между континентальными первенствами, выиграл еще и чемпионат мира-2010. Также в интернете есть легенда, которая говорит, что однажды во время одного из поединков фанаты команды-соперницы решили бросить бутылку с водой в Касильяса. Однако кипер вовремя увидел момент броска и, прекрасно сориентировавшись, поймал злосчастный предмет, не дав тому шансов нанести вред. Рефлексы – это то, за что в Касильяса поверили еще в юном возрасте…

5. Зепп Майер

Гражданство: Германия

Годы выступлений: 1962-1979

Getty Images. Зепп Майер

Зепп Майер совершенно точно является одним из лучших, а то и абсолютно лучшим вратарем в истории немецкого футбола. Всю профессиональную карьеру он провел в Баварии, с которой четырежды выигрывал чемпионат ФРГ, а также трижды поднимал над головой Кубок европейских чемпионов и один раз становился триумфатором Кубка обладателей кубков. До сих пор Зеппу Майеру принадлежит рекорд по количеству сыгранных поединков за Баварию (709), хотя современная легенда мюнхенцев Томас Мюллер уже и приблизился к лидеру на расстояние вытянутой руки.

В составе сборной Германии Майер также проявил себя с наилучшей стороны. Он принял участие в 95 поединках за команду ФРГ, в которых пропустил 73 мяча. При активном участии Зеппа немцы выиграли домашний чемпионат мира в 1974 году, а за два года до него еще и стали чемпионами Европы на турнире, который проходил в Бельгии. В 1976 году в Югославии сборная ФРГ вновь была близка к победе на континентальном первенстве, но в финале в серии пенальти неожиданно проиграла Чехословакии (2:2, 3:5 – по пенальти). Интересно, что победный мяч в той серии провел Антонин Паненка, удар которого впоследствии стал культовым и его стали называть в честь автора.

4. Петер Шмейхель

Гражданство: Дания

Годы выступлений: 1981-2003

Getty Images. Петер Шмейхель

Датчанин Петер Шмейхель был на пике славы и популярности в 90-х годах минувшего века, когда выступал за Манчестер Юнайтед. Команда Алекса Фергюсона, практически не знавшая себе равных на родине, стала истинным гегемоном на Туманном Альбионе во многом благодаря уверенной игре Шмейхеля "в рамке". Обладая отменной антропометрией и реакцией, Петер порой вытягивал абсолютно «мертвые» мячи, а еще он, как и Оливер Кан, наводил ужас на всех, кто находился в его штрафной – будь то партнеры по команде или – тем более – соперники.

Отличительной особенностью Шмейхеля было то, что при выходе с ним один на один нападающего соперника Петер часто широко расставлял ноги, чем вроде как представлял возможность воспользоваться оппоненту, однако во многих случаях очень быстро их смыкал, оставляя форвардов в дураках. С ним в воротам Манчестер Юнайтед в 1999 году оформил легендарный требл, одолев в волевом стиле в финале Лиги чемпионов Баварию (2:1), а сборная Дании сенсационно стала чемпионом Европы на турнире, который в 1992 году принимала Швеция. Впоследствии вратарскую династию Шмейхелей продолжил сын Петера Каспер, который выигрывал с Лестером чемпионство в АПЛ, а сейчас является игроком бельгийского Андерлехта.

3. Дино Дзофф

Гражданство: Италия

Годы выступлений: 1961-1983

Getty Images. Дино Дзофф

Дино Дзофф до сих пор является самым старшим футболистом в истории среди тех, кому удавалось побеждать на чемпионате мира. В 1982 году, когда итальянцы триумфовали на мундиале в Испании Дино было уже 40 лет, но несмотря на это он не только привел апеннинцев к третьему в их истории и первому после Второй мировой чемпионству, но еще и был признан лучшим вратарем соревнования.

Для Дзоффа победа на ЧМ-1982 стала венцом карьеры, хотя ранее Дино становился еще и чемпионом Европы-1968, а также выигрывал шесть чемпионских титулов с Ювентусом в Серии А. Всего за сборную Италии Дзофф сыграл 112 официальных матчей – фантастический показатель для времен, когда футбол еще не был настолько коммерциализирован и матчи не проводились с такой интенсивностью и в таком количестве, как сейчас. Важно и то, что для болельщиков сборной Италии со стажем Дзофф навсегда останется в памяти, как вратарь с невероятным уровнем хладнокровия в стрессовых ситуациях, а также как очень скромный человек в быту. Именно об этом как-то прямо говорил экс-тренер "Скуадры Адзурры" Энцо Беарзот: "Дзофф был уравновешенным вратарем, способным сохранять спокойствие в самые трудные и самые напряженные моменты. Но он всегда сдерживался как из скромности, так и из уважения к своим противникам".

2. Лев Яшин

Гражданство: СССР

Годы выступлений: 1950-1970

Getty Images. Лев Яшин

Советский футболист Лев Яшин до сих пор остается единственным голкипером, который завоевывал престижный индивидуальный приз Золотой мяч от France Football. Его очень хорошо знают в Европе благодаря участию вратаря на чемпионатах континента 1960 и 1964 годов, на первом из которых советская команда стала чемпионом, а на втором – серебряным призером.

Льва Яшина в европейских СМИ нередко называли "Черной пантерой" за его, как правило, черный вратарский свитер и выдающиеся акробатические прыжки. Кроме того, известно, что за всю профессиональную карьеру Яшин парировал порядка 150 ударов с пенальти, а также провел около 270 "сухих" матчей, за что получил признание от ФИФА, которая назвала Льва лучшим вратарем ХХ века. Однако в нашем списке он все-таки не оказался первым, так как уже позднее, в ХХІ веке, в Италии появился страж ворот, сумевший стать лучшим из лучших…

1. Джанлуиджи Буффон

Гражданство: Италия

Годы выступлений: 1995-2023

Getty Images. Джанлуиджи Буффон

Итальянец Джанлуиджи Буффон начинал профессиональную карьеру в середине 90-х годов минувшего века, однако стал настоящей иконой футбола на Апеннинах в начале и первых двух десятилетиях XXI века.

От своего знаменитого дебюта в Серии А против Милана в подростковом возрасте до помощи Ювентусу в завоевании исторических восьми скудетто подряд Джанлуиджи Буффон достиг уровня устойчивого мастерства, которому просто нет равных. Как сказал его великий соперник Касильяс: "В его игре невозможно найти слабые места".

Помимо того, что Буффон является национальной иконой благодаря роли, которую он сыграл в триумфе Италии на чемпионате мира 2006 года, Джанлуиджи также является легендой Ювентуса за то, что остался в клубе, несмотря на его понижение в классе, ставшее следствием коррупционного скандала. Более того, в концовке карьеры Буффон вновь не побрезговал выступлениями в Серии В, где заканчивал выступления в свитере родной для него Пармы.

За свою карьеру Буффон выигрывал практически все ключевые титулы, среди которых не оказалось лишь трофея за победу в чемпионате Европы (в финале Евро-2012 итальянцы были биты абсолютно великолепными на тот момент испанцами), а также "ушастого кубка", вручаемого за победу в Лиге чемпионов, хотя Джанлуиджи вместе с Ювентусом трижды играл в финалах этого турнира…

Текст: meta.ua/sport