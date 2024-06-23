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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 08:31 | Обновлено 23 июня 2024, 08:44
5960
0

Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG

Вероятной результативностью они не впечатляют

23 июня 2024, 08:31 | Обновлено 23 июня 2024, 08:44
5960
0
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны сборные, которые возглавляют реестр чемпионата Европы 2024 по показателю ожидаемых голов.

Лидером является сборная Шотландии с показателем 0,79. Второе место неожиданно занимает сборная Англии – 1,44 гола.

Также в тройку сборных с самым низким xG попала команда Сербия – 1,82 гола.

Сборная Шотландия в двух первых матчах на Евро-2024 забила два гола, как и Англия. У Сербии ав активе один мяч.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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