Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG

Стали известны сборные, которые возглавляют реестр чемпионата Европы 2024 по показателю ожидаемых голов.

Лидером является сборная Шотландии с показателем 0,79. Второе место неожиданно занимает сборная Англии – 1,44 гола.

Также в тройку сборных с самым низким xG попала команда Сербия – 1,82 гола.

Сборная Шотландия в двух первых матчах на Евро-2024 забила два гола, как и Англия. У Сербии ав активе один мяч.