Чемпионат Европы23 июня 2024, 08:31 | Обновлено 23 июня 2024, 08:44
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Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Вероятной результативностью они не впечатляют
23 июня 2024, 08:31 | Обновлено 23 июня 2024, 08:44
5960
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Стали известны сборные, которые возглавляют реестр чемпионата Европы 2024 по показателю ожидаемых голов.
Лидером является сборная Шотландии с показателем 0,79. Второе место неожиданно занимает сборная Англии – 1,44 гола.
Также в тройку сборных с самым низким xG попала команда Сербия – 1,82 гола.
Сборная Шотландия в двух первых матчах на Евро-2024 забила два гола, как и Англия. У Сербии ав активе один мяч.
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