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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 21:08 |
890
0

Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Швейцария – Германия

Матч начнется в 22:00

23 июня 2024, 21:08 |
890
0
Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Швейцария – Германия

23 июня в 22:00 в немецком Франкфурте состоится матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер, Ридер, Ндой, Эмболо.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Вирц, Хаверц.

В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.

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Названы стартовые составы на матч Евро-2024 между Шотландией и Венгрией
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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