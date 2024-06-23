Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Швейцария – Германия
Матч начнется в 22:00
23 июня в 22:00 в немецком Франкфурте состоится матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.
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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч
Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер, Ридер, Ндой, Эмболо.
Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Вирц, Хаверц.
В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.
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