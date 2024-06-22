Чемпионат Европы22 июня 2024, 22:12 |
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ВИДЕО. Трубин оценил выбор болельщиков и звание Лев матча
Вратарь сделал ряд невероятных сейвов
22 июня 2024, 22:12 |
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Болельщики по итогам победы сборной Украины в матче группового этапа Евро против Словакии (2:1) назвали лучшим игроком встречи вратаря Анатолия Трубина.
«Это все командная работа. Каждый делает то, что должен. Так и побеждаем. Спасибо болельщикам, что они признают мою работу», — сказал Трубин.
26 июня Украина в последнем матче группы сыграет против Бельгии.
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