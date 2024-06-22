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  4. ВИДЕО. Трубин оценил выбор болельщиков и звание Лев матча
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 22:12 |
598
0

ВИДЕО. Трубин оценил выбор болельщиков и звание Лев матча

Вратарь сделал ряд невероятных сейвов

22 июня 2024, 22:12 |
598
0
ВИДЕО. Трубин оценил выбор болельщиков и звание Лев матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Болельщики по итогам победы сборной Украины в матче группового этапа Евро против Словакии (2:1) назвали лучшим игроком встречи вратаря Анатолия Трубина.

«Это все командная работа. Каждый делает то, что должен. Так и побеждаем. Спасибо болельщикам, что они признают мою работу», — сказал Трубин.

26 июня Украина в последнем матче группы сыграет против Бельгии.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Анатолий Трубин
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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