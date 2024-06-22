ВИДЕО. Трубин оценил выбор болельщиков и звание Лев матча

Болельщики по итогам победы сборной Украины в матче группового этапа Евро против Словакии (2:1) назвали лучшим игроком встречи вратаря Анатолия Трубина.

«Это все командная работа. Каждый делает то, что должен. Так и побеждаем. Спасибо болельщикам, что они признают мою работу», — сказал Трубин.

26 июня Украина в последнем матче группы сыграет против Бельгии.