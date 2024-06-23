Шотландия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 июня в 22:00 матч 3-го тура Евро-2024 в Штутгарте
23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте состоится матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На старте турнира Шотландия проиграла Германии (1:5), а затем сыграла вничью со Швейцарией (1:1).
Венгрия проиграла оба матча – Швейцарии (1:3) и Германии (0:2).
Германия имеет 6 очков, Швейцария набрала 4 пункта, Шотландия имеет 1 балл, а Венгрия – ни одного.
Турнирная таблица группы A
Шотландия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO
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