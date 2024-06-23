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Евро
Шотландия
23.06.2024 22:00 - : -
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 07:54 | Обновлено 23 июня 2024, 09:59
45
0

Шотландия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 июня в 22:00 матч 3-го тура Евро-2024 в Штутгарте

23 июня 2024, 07:54 | Обновлено 23 июня 2024, 09:59
45
0
Шотландия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте состоится матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира Шотландия проиграла Германии (1:5), а затем сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

Венгрия проиграла оба матча – Швейцарии (1:3) и Германии (0:2).

Германия имеет 6 очков, Швейцария набрала 4 пункта, Шотландия имеет 1 балл, а Венгрия – ни одного.

Турнирная таблица группы A

Шотландия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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