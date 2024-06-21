23 июня в 22:00 в немецком Франкфурте состоится матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Швейцария – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица группы А