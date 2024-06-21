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Евро
Швейцария
23.06.2024 22:00 - : -
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 12:38 | Обновлено 21 июня 2024, 12:41
184
0

Швейцария – Германия. Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Евро-2024 состоится 23 июня и стартует в 22:00

21 июня 2024, 12:38 | Обновлено 21 июня 2024, 12:41
184
0
Швейцария – Германия. Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня в 22:00 в немецком Франкфурте состоится матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Швейцария – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица группы А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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