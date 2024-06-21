Чемпионат Европы21 июня 2024, 12:38 | Обновлено 21 июня 2024, 12:41
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Швейцария – Германия. Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Евро-2024 состоится 23 июня и стартует в 22:00
21 июня 2024, 12:38 | Обновлено 21 июня 2024, 12:41
184
0
23 июня в 22:00 в немецком Франкфурте состоится матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Швейцария – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица группы А
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