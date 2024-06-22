Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии

23-летний вингер сборной Украины Михаил Мудрик чуть ли не впервые хоть как-то отреагировал на слухи о том, что состоит в отношениях с моделью из россии.

Мудрик опубликовал пост в своем Instagram после победы сборной Украины над Словакией на Евро-2024 (2:1).

«Спасибо за поддержку! Особенно после первого тайма. Вместе и до конца, команда», – подписал публикацию Михаил.

Один из болельщиков похвалил Михаила за игру против Словакии, но также и попросил пояснить за цветы, которые футболист, возможно, отправил своей девушке в ее день рождения:

«Конечно молодец, хорошо отыграл матч, но за цветы российским шл*****м поясни», – оставил комментарий фанат.

Мудрик решил ответить, но сделал это в оригинальном стиле, сославшись на фразу бывшего Президента Украины Виктора Януковича, которая уже стала мемом:

«Зайдешь ко мне отдельно, я тебе поясню», – ответил Михаил.