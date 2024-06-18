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18 июня 2024, 20:05 | Обновлено 18 июня 2024, 20:48
6767
29

ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения

Михаил отправил Виолетте Грачевой большое количество роз

18 июня 2024, 20:05 | Обновлено 18 июня 2024, 20:48
6767
29
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Instagram. Виолетта Грачева

Вингер лондонского Челси и сборной Украины Михаил Мудрик поздравил свою девушку Виолетту Грачеву с ее днем рождения.

23-летний украинец отправил Виолетте большое количество роз. Михаил также оставил записку:

«С днем рождения, моя любовь. MM».

MM – фирменная подпись Михаила.

Михаилу уже давно приписывают роман с моделью Виолеттой Грачевой, у которой есть паспорт рф. Девушка убрала флаг россии со страницы в Instagram и заявляла, что любит украинский народ. Сам Михаил никак не предавал публичной огласке свою личную жизнь и не афишировал возможные отношения с Виолеттой. Однако подписчики очень часто отправляют «гифки» с Мудриком в комментариях под публикации Виолетты.

ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения

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Михаил Мудрик фото день рождения lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 29
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Gargantua
на всех отечественной Даши Савиной не хватает
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+11
Serhii P.
Потаскана 30+ шмара з силіновими цицьками
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+7
India Life
Дятел
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+5
ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
АПЯТЬ СУРКЕСАВСКИЕ РАТЯРУ ОТКРЫВАЮТ, ТАК И СКАЖИТЕ ЧЬТО ЗАВИДУЕТЕ МЕШАНИ, ОН ЛУДШИЙ ИГРОК В ИСТОРИИ УКРАИНЫ ТАК ЕЩЕ И УМНУЮ КРАСИВУЮ ВЕРНУЮ ДЕВСТВЕННИЦУ ОДХВАТИЛ 
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+4
GloryUkraine
Що на полі мозку нема, що в житті. 
Ответить
+4
easterly
Все, що потрібно знати про ржавих - накуя та Україна і все, що з нею пов"язане, коли у інстасамки є лалаба з оркостану
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Buvellar
Якщо це правда,то долбайоб ще той.Ти краще за ті кошти на троянти московській сучці,придбай щось на фронт.
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+3
Saar
Що, у цього бігуна шмара із свино-собачої педерації!????
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Camoranesi
Огонь шльондра )
Зрозуміло чому йому не до футболу
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+3
andre_lui
Може вони того, квітами торгують
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+2
Vovan78
То мабуть вчора поспішали бухать тому так ху..во зіграли.
Ответить
+1
sahka1981
Напевно в 2020 познайомились, коли Мудрик в мацкву їздив, на всіляки шоу.
Тільки для чого ця новина зараз, в період Євро.
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+1
KIEWADIM
Може вони просто дружать
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Мабуть, ця русня силіконова уже нормально мільйонів висмоктала з Мурзіка. Але, то чудак без принципів, так що все тут зрозуміло 
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+1
bolelschik
Так він написав ні "моє кохання"
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0
avk2307
Mark Mampasi чи Manuel Nuyer подарували дівчині Мудрика квіти? От же загадка...
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0
Pavel_i_CO
Лугандони і тут будуть захищати цього рахіта-бєгуна
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0
Показать Скрыть 1 ответ
anacreon
Там написано MN, але спирт-юа вже кірнув і не бачить чітко
Самі придумали, самі нафантазували. самі рознесли....
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-1
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zelc006
Мосфільмівське ІПСО прокинулось після нашої поразки? Зганьбити остаточно нас магають? Суки вухасті! 
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-3
Лига
Миша бля, надо же и украинскому народу праздник, со словаками минимум от тебя  дубль+голевой пас и с бельгийцами гол+голевую
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-4
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