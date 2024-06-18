ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Михаил отправил Виолетте Грачевой большое количество роз
Вингер лондонского Челси и сборной Украины Михаил Мудрик поздравил свою девушку Виолетту Грачеву с ее днем рождения.
23-летний украинец отправил Виолетте большое количество роз. Михаил также оставил записку:
«С днем рождения, моя любовь. MM».
MM – фирменная подпись Михаила.
Михаилу уже давно приписывают роман с моделью Виолеттой Грачевой, у которой есть паспорт рф. Девушка убрала флаг россии со страницы в Instagram и заявляла, что любит украинский народ. Сам Михаил никак не предавал публичной огласке свою личную жизнь и не афишировал возможные отношения с Виолеттой. Однако подписчики очень часто отправляют «гифки» с Мудриком в комментариях под публикации Виолетты.
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
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