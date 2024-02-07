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  4. Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
Англия
07 февраля 2024, 11:10 | Обновлено 07 февраля 2024, 11:46
2054
6

Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва

Виолетта Грачева заявила, что хочет гордиться своим мужчиной и не стыдиться

07 февраля 2024, 11:10 | Обновлено 07 февраля 2024, 11:46
2054
6
Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Модель из россии Виолетта Грачева, которая сейчас проживает в одном из отелей в городе Дубай (ОАЭ), в своем Instagram пообщалась с подписчиками.

Один из них задал вопрос Виолетте: «Почему расстались?».

Виолетта ответила: «Разные взгляды, принципы. Я должна гордиться своим мужчиной, а не стыдиться».

Виолетте приписывают роман с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком. Однако точно неизвестно, Грачева рассказала о разрыве с Михаилом, или же назвала причины расставания со своим предыдущим парнем – Матиасом Норманном.

6 дней назад Виолетта опубликовала фотографии в купальнике с пляжа ОАЭ. Мудрик лайкнул публикацию + футболист до сих пор подписан на девушку.

Ранее в симпатии к Мудрику призналась звездная украинская блогерша и победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова.

ФОТО. Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причину разрыва

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Михаил Мудрик фото lifestyle
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Swed
В Лондоне таких виолетт пруд пруди.   Главное что бы не забеременела от Мишки.)
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+1
Vitaliy Shevchenko
"я хочу пишатись своїм чоловіком, а не соромитись". навіть якась хвойда задньопривідна опускає його, а той далі лайкає її фото. 
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+1
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Gargantua
Мишка, Мишка, где твоя улыбка...
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0
Александр
Но как на самом деле общаться с таким как мудрик ? Любая женщина хочет иметь харизматиччного развитого мужчину .о чем говорить с мудриком ?
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-2
turist86
Знаешь ты, что я души в тебе не чаю,
Что для тебя готов я днем и ночью воровать, 
Но в последне время чтой-то замечаю,
Что ты стала мене слишком часто изменять.
Если это Колька или даже Славка
—Супротив товарищев не стану возражать,
Но если это Витька с Первой Перьяславки
—Я ж те ноги обломаю, в бога душу мать!
А настанет лето — ты еще вернешься,
Ну а я себе такую бабу отхвачу,
Что тогда ты, стервь, от зависти загнешься,
Скажешь мне: "Прости!" — а я плевать не захочу!
https://www.youtube.com/watch?v=zRpRPre5gJM    Владимир Высоцкий-Что ж ты,зараза
Ответить
-5
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