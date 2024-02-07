Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
Виолетта Грачева заявила, что хочет гордиться своим мужчиной и не стыдиться
Модель из россии Виолетта Грачева, которая сейчас проживает в одном из отелей в городе Дубай (ОАЭ), в своем Instagram пообщалась с подписчиками.
Один из них задал вопрос Виолетте: «Почему расстались?».
Виолетта ответила: «Разные взгляды, принципы. Я должна гордиться своим мужчиной, а не стыдиться».
Виолетте приписывают роман с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком. Однако точно неизвестно, Грачева рассказала о разрыве с Михаилом, или же назвала причины расставания со своим предыдущим парнем – Матиасом Норманном.
6 дней назад Виолетта опубликовала фотографии в купальнике с пляжа ОАЭ. Мудрик лайкнул публикацию + футболист до сих пор подписан на девушку.
Ранее в симпатии к Мудрику призналась звездная украинская блогерша и победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова.
ФОТО. Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причину разрыва
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Что для тебя готов я днем и ночью воровать,
Но в последне время чтой-то замечаю,
Что ты стала мене слишком часто изменять.
Если это Колька или даже Славка
—Супротив товарищев не стану возражать,
Но если это Витька с Первой Перьяславки
—Я ж те ноги обломаю, в бога душу мать!
А настанет лето — ты еще вернешься,
Ну а я себе такую бабу отхвачу,
Что тогда ты, стервь, от зависти загнешься,
Скажешь мне: "Прости!" — а я плевать не захочу!
https://www.youtube.com/watch?v=zRpRPre5gJM Владимир Высоцкий-Что ж ты,зараза