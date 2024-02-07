Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва

Модель из россии Виолетта Грачева, которая сейчас проживает в одном из отелей в городе Дубай (ОАЭ), в своем Instagram пообщалась с подписчиками.

Один из них задал вопрос Виолетте: «Почему расстались?».

Виолетта ответила: «Разные взгляды, принципы. Я должна гордиться своим мужчиной, а не стыдиться».

Виолетте приписывают роман с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком. Однако точно неизвестно, Грачева рассказала о разрыве с Михаилом, или же назвала причины расставания со своим предыдущим парнем – Матиасом Норманном.

6 дней назад Виолетта опубликовала фотографии в купальнике с пляжа ОАЭ. Мудрик лайкнул публикацию + футболист до сих пор подписан на девушку.

Ранее в симпатии к Мудрику призналась звездная украинская блогерша и победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова.

ФОТО. Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причину разрыва