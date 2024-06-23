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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 22:38 | Обновлено 23 июня 2024, 22:49
1262
0

ВИДЕО. Швейцария вышла вперед в матче с Германией! Забил Ндойе

Первый гол в матче состоялся на 28-й минуте

23 июня 2024, 22:38 | Обновлено 23 июня 2024, 22:49
1262
0
ВИДЕО. Швейцария вышла вперед в матче с Германией! Забил Ндойе
Getty Images/Global Images Ukraine. Дан Ндойе

23 июня в немецком Франкфурте проходит матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 28-й минуте Швейцария вышла вперед. Автором гола стал Дан Ндойе. В случае победы Швейцария сможет выйти из группы с первого места, а хозяева Евро займут вторую строчку.

В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.

ВИДЕО. Швейцария вышла вперед в матче с Германией! Забил Ндойе

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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