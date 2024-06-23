Чемпионат Европы23 июня 2024, 22:38 | Обновлено 23 июня 2024, 22:49
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ВИДЕО. Швейцария вышла вперед в матче с Германией! Забил Ндойе
Первый гол в матче состоялся на 28-й минуте
23 июня 2024, 22:38 | Обновлено 23 июня 2024, 22:49
1262
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23 июня в немецком Франкфурте проходит матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.
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На 28-й минуте Швейцария вышла вперед. Автором гола стал Дан Ндойе. В случае победы Швейцария сможет выйти из группы с первого места, а хозяева Евро займут вторую строчку.
В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.
ВИДЕО. Швейцария вышла вперед в матче с Германией! Забил Ндойе
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