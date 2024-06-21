Ребров прокомментировал предстоящий матч Украины с Бельгией на Евро-2024

26 июня сборная Украины проведет поединок последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 против национальной команды Бельгии.

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч с бельгийцами после победы над Словакией (2:1):

«Этот турнир очень быстротечен – очень важное восстановление, готовиться к каждому сопернику. Как показала игра Словакия – Бельгия, против них можно играть», – сказал Ребров.

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)