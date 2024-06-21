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  4. Ребров прокомментировал предстоящий матч Украины с Бельгией на Евро-2024
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 22:13 |
2047
1

Ребров прокомментировал предстоящий матч Украины с Бельгией на Евро-2024

Сине-желтые проведут поединок против бельгийцев 26 июня

21 июня 2024, 22:13 |
2047
1
Ребров прокомментировал предстоящий матч Украины с Бельгией на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

26 июня сборная Украины проведет поединок последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 против национальной команды Бельгии.

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч с бельгийцами после победы над Словакией (2:1):

«Этот турнир очень быстротечен – очень важное восстановление, готовиться к каждому сопернику. Как показала игра Словакия – Бельгия, против них можно играть», – сказал Ребров.

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)

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ВИДЕО. Реакция Реброва на победу сборной Украины над Словакией на Евро-2024
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Украина Евро-2024 Украина - Бельгия
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Це буде зовсім інша Бельгія. Теоретично всю свою спортивну злість бельгійці мають вилити на голови румунам, а з нашими мали би грати більш спокійно, на результат, а це більше шансів для України.
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