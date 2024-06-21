Чемпионат Европы21 июня 2024, 22:13 |
2047
1
Ребров прокомментировал предстоящий матч Украины с Бельгией на Евро-2024
Сине-желтые проведут поединок против бельгийцев 26 июня
21 июня 2024, 22:13 |
2047
1
26 июня сборная Украины проведет поединок последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 против национальной команды Бельгии.
Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч с бельгийцами после победы над Словакией (2:1):
«Этот турнир очень быстротечен – очень важное восстановление, готовиться к каждому сопернику. Как показала игра Словакия – Бельгия, против них можно играть», – сказал Ребров.
Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июня 2024, 07:13 1
Апеннинцы обновили свое неприятное достижение
Футбол | 21 июня 2024, 18:16 13
Роман оформил классный гол
Футбол | 21.06.2024, 22:12
Бокс | 20.06.2024, 23:09
Футбол | 21.06.2024, 14:46
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Це буде зовсім інша Бельгія. Теоретично всю свою спортивну злість бельгійці мають вилити на голови румунам, а з нашими мали би грати більш спокійно, на результат, а це більше шансів для України.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.06.2024, 11:42 1
20.06.2024, 07:01 13
20.06.2024, 13:59 54
20.06.2024, 05:20 2
20.06.2024, 23:59 21
21.06.2024, 06:23 1
20.06.2024, 07:18 37
20.06.2024, 01:36 8