РЕБРОВ: «Я сейчас рекордсмен по матчам, когда мы пропускаем, но побеждаем»

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи главный тренер украинского коллектива Сергей Ребров прокомментировал успех команды:

«Эмоции всегда есть. Хочу только поблагодарить игроков. Я сейчас рекордсмен по матчам, когда мы пропускаем, но побеждаем.

Важно игрокам получить уверенность в том, что мы делаем правильные вещи. Доволен духом команды. Видел, что после пропущенного гола футболисты огорчились, но они продолжали. Во втором тайме действительно было очень много моментов и мы вырвали эту игру.

После перерыва подсказали очень важный момент в прессинге, немного перестроились – это позволило больше отбирать мяч и создавать моменты. Была деловая подсказка, и игроки понимали, что есть шанс обыграть эту команду. И я доволен, что мы использовали этот шанс.

Как отличалась сборная от матча с Румынией? Не могу сказать, что она другая. Игроки хотели, но они действительно так не реагировали в первом матче, как сегодня. Не могу сказать, что была другая команда. Было желание, большее вдохновение — и за счет этого забили мячи. Но я не считаю, что в первом тайме не было желания. Была потеря концентрации и ошибки.

В первом матче играл Тарас Степаненко, сейчас Андрей Ярмоленко. Полагаю, нужно, чтобы на поле были лидеры, баланс опыта и молодежи. Мне не очень важен возраст игрока, если он демонстрирует свой уровень – нет разницы.

Я могу отметить не только Шапаренко, но и Яремчука, потому что он забил и работал на команду. Все работали, я не видел ни одного игрока, который не был бы мотивирован. Не люблю выделять кого-то, считаю, что особенно во втором тайме мы хорошо сыграли на оборону. Все игроки отрабатывали и делали все для команды.

Этот турнир очень быстротечен – очень важное восстановление, готовиться к каждому сопернику. Как показала игра Словакия - Бельгия, против них можно играть, – сказал Ребров.

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)