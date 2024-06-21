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  4. РЕБРОВ: «Я сейчас рекордсмен по матчам, когда мы пропускаем, но побеждаем»
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 21:24 |
2681
3

РЕБРОВ: «Я сейчас рекордсмен по матчам, когда мы пропускаем, но побеждаем»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Словакией на Евро-2024

21 июня 2024, 21:24 |
2681
3
РЕБРОВ: «Я сейчас рекордсмен по матчам, когда мы пропускаем, но побеждаем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи главный тренер украинского коллектива Сергей Ребров прокомментировал успех команды:

«Эмоции всегда есть. Хочу только поблагодарить игроков. Я сейчас рекордсмен по матчам, когда мы пропускаем, но побеждаем.

Важно игрокам получить уверенность в том, что мы делаем правильные вещи. Доволен духом команды. Видел, что после пропущенного гола футболисты огорчились, но они продолжали. Во втором тайме действительно было очень много моментов и мы вырвали эту игру.

После перерыва подсказали очень важный момент в прессинге, немного перестроились – это позволило больше отбирать мяч и создавать моменты. Была деловая подсказка, и игроки понимали, что есть шанс обыграть эту команду. И я доволен, что мы использовали этот шанс.

Как отличалась сборная от матча с Румынией? Не могу сказать, что она другая. Игроки хотели, но они действительно так не реагировали в первом матче, как сегодня. Не могу сказать, что была другая команда. Было желание, большее вдохновение — и за счет этого забили мячи. Но я не считаю, что в первом тайме не было желания. Была потеря концентрации и ошибки.

В первом матче играл Тарас Степаненко, сейчас Андрей Ярмоленко. Полагаю, нужно, чтобы на поле были лидеры, баланс опыта и молодежи. Мне не очень важен возраст игрока, если он демонстрирует свой уровень – нет разницы.

Я могу отметить не только Шапаренко, но и Яремчука, потому что он забил и работал на команду. Все работали, я не видел ни одного игрока, который не был бы мотивирован. Не люблю выделять кого-то, считаю, что особенно во втором тайме мы хорошо сыграли на оборону. Все игроки отрабатывали и делали все для команды.

Этот турнир очень быстротечен – очень важное восстановление, готовиться к каждому сопернику. Как показала игра Словакия - Бельгия, против них можно играть, – сказал Ребров.

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)

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ВИДЕО. Реакция Реброва на победу сборной Украины над Словакией на Евро-2024
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Украина Евро-2024
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 3
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GloryUkraine
Ярмоленко вже через 20 хвилин ледве пересував ноги. Вік бере своє.
Судаков загубився сьогодні, Мудрик в своєму репертуарі-без пана в голові.
Матвієнко-якого х..  знову на полі?
Всі інші на порядок нижче своіх можливостей.
Оптимізму гра збірної не додає.
Румуни цю формулу Реброва :" пропускаємо і перемагаємо" спокійно помножили но 0.
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