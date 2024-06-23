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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 01:30 | Обновлено 23 июня 2024, 01:39
1298
0

Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024

Перед 3-м туром группового этапа у всех команд квартета Е одинаковое количество очков

23 июня 2024, 01:30 | Обновлено 23 июня 2024, 01:39
1298
0
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Перед последним 3-м туром группового этапа Евро-2024 все команды квартета Е имеют одинаковое количество набранных очков – 3.

В решающем поединке сборная Украины проведет поединок против национальной команды Бельгии, а румыны и словаки сыграют между собой. Обе встречи пройдут 26 июня в 19:00 по Киеву.

Букмекерские конторы оценили шансы подопечных Сергея Реброва пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Для этого сине-желтым нужно занять минимум третью позицию.

Коэффициент на выход Украины в 1/8 финала Евро составляет 1.80, а на вылет из ЧЕ – 1.95.

Шансы украинской команды являются наименее вероятными среди всех сборных группы Е.

Кто выйдет в плей-офф Евро-2024 из группы Е:

  • Бельгия – 1.15
  • Румыния – 1.11
  • Словакия – 1.24
  • Украина – 1.80

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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