Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Перед 3-м туром группового этапа у всех команд квартета Е одинаковое количество очков
Перед последним 3-м туром группового этапа Евро-2024 все команды квартета Е имеют одинаковое количество набранных очков – 3.
В решающем поединке сборная Украины проведет поединок против национальной команды Бельгии, а румыны и словаки сыграют между собой. Обе встречи пройдут 26 июня в 19:00 по Киеву.
Букмекерские конторы оценили шансы подопечных Сергея Реброва пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Для этого сине-желтым нужно занять минимум третью позицию.
Коэффициент на выход Украины в 1/8 финала Евро составляет 1.80, а на вылет из ЧЕ – 1.95.
Шансы украинской команды являются наименее вероятными среди всех сборных группы Е.
Кто выйдет в плей-офф Евро-2024 из группы Е:
- Бельгия – 1.15
- Румыния – 1.11
- Словакия – 1.24
- Украина – 1.80
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роналду сделал ассист, Фернандеш забил
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас