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  4. Кори vs Каро. Обидчицы Свентек и Соболенко разыграли титул в Цинциннати
WTA
20 августа 2023, 23:39 |
230
0

Кори vs Каро. Обидчицы Свентек и Соболенко разыграли титул в Цинциннати

Гауфф в двух сетах выиграла у Муховой

20 августа 2023, 23:39 |
230
0
Кори vs Каро. Обидчицы Свентек и Соболенко разыграли титул в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

20 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

7-я ракетка мира Кори Гауфф (США) в двух сетах обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA 17) за 1 час и 57 минут.

WTA 1000 Цининнати. Хард. Финал

Кори Гауфф (США) [7] – Каролина Мухова (Чехия) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча девушек.

Американка выиграла пятый титул в карьере. Кори впервые взяла титул на уровне WTA 1000.

В понедельник Гауфф станет шестой ракеткой мира.

Отметим, что в полуфинале соревнований в Цинциннати Кори обыграла первую ракетку мира Игу Свентек, а Мухова выиграла у второй ракетки Арины Соболенко.

Хайлайты матча:

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Кори Гауфф Каролина Мухова WTA Цинциннати
Источник Sport.ua
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