Кори vs Каро. Обидчицы Свентек и Соболенко разыграли титул в Цинциннати

20 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

7-я ракетка мира Кори Гауфф (США) в двух сетах обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA 17) за 1 час и 57 минут.

WTA 1000 Цининнати. Хард. Финал

Кори Гауфф (США) [7] – Каролина Мухова (Чехия) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча девушек.

Американка выиграла пятый титул в карьере. Кори впервые взяла титул на уровне WTA 1000.

В понедельник Гауфф станет шестой ракеткой мира.

Отметим, что в полуфинале соревнований в Цинциннати Кори обыграла первую ракетку мира Игу Свентек, а Мухова выиграла у второй ракетки Арины Соболенко.

Хайлайты матча:

😘 Cause you can pic.twitter.com/ImIgXKZJPV