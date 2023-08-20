Кори vs Каро. Обидчицы Свентек и Соболенко разыграли титул в Цинциннати
Гауфф в двух сетах выиграла у Муховой
20 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
7-я ракетка мира Кори Гауфф (США) в двух сетах обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA 17) за 1 час и 57 минут.
WTA 1000 Цининнати. Хард. Финал
Кори Гауфф (США) [7] – Каролина Мухова (Чехия) – 6:3, 6:4
Это была первая встреча девушек.
Американка выиграла пятый титул в карьере. Кори впервые взяла титул на уровне WTA 1000.
В понедельник Гауфф станет шестой ракеткой мира.
Отметим, что в полуфинале соревнований в Цинциннати Кори обыграла первую ракетку мира Игу Свентек, а Мухова выиграла у второй ракетки Арины Соболенко.
Хайлайты матча:
😘 Cause you can pic.twitter.com/ImIgXKZJPV— wta (@WTA) August 20, 2023
👏 COCO 👏 GAUFF 👏— wta (@WTA) August 20, 2023
No.7 seed @CocoGauff locks in her first-ever Hologic WTA 1000 singles title!#CincyTennis pic.twitter.com/we05qZwKQE
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