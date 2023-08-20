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Испания
20 августа 2023, 13:24 | Обновлено 20 августа 2023, 13:25
567
0

Атлетико не включил Жоау Феликса в заявку на сезон

Форвард покинет клуб до конца трансферного окна

20 августа 2023, 13:24 | Обновлено 20 августа 2023, 13:25
567
0
Атлетико не включил Жоау Феликса в заявку на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

«Атлетико» Мадрид не включил форварда Жоау Феликса в заявку команды на новый сезон Ла Лиги. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний игрок сборной Португалии точно покинет клуб нынешним летом. Шансов на то, что он останется, нет никаких.

Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Жоау Феликса является «Барселона». Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ромы».

Напомним, вторую половину прошлого сезона Жоау Феликс провел в аренде в «Челси», за который отличился 4 голами в 20 матчах.

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Атлетико Мадрид Жоау Феликс Барселона заявка Ла Лига
Источник Фабрицио Романо
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