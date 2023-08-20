Атлетико не включил Жоау Феликса в заявку на сезон
Форвард покинет клуб до конца трансферного окна
«Атлетико» Мадрид не включил форварда Жоау Феликса в заявку команды на новый сезон Ла Лиги. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний игрок сборной Португалии точно покинет клуб нынешним летом. Шансов на то, что он останется, нет никаких.
Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Жоау Феликса является «Барселона». Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ромы».
Напомним, вторую половину прошлого сезона Жоау Феликс провел в аренде в «Челси», за который отличился 4 голами в 20 матчах.
João Félix, out of Atlético Madrid squad as he’s just waiting to leave the club — impossible to stay. No way. ⛔️⚪️🔴— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023
João keeps waiting for Barcelona. No changes. pic.twitter.com/zxdNrl0T4n
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