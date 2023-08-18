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  4. Рома хочет арендовать Жоау Феликса
Италия
18 августа 2023, 11:43 |
219
0

Рома хочет арендовать Жоау Феликса

Форвард «Атлетико» Мадрид может отправиться в Серию А

18 августа 2023, 11:43 |
219
0
Рома хочет арендовать Жоау Феликса
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

«Рома» продолжает поиски форварда на новый сезон. Недоукомплектованность линии нападения очень беспокоит главного тренера команды Жозе Моуриньо.

По информации итальянских СМИ, «Рома» нацелилась на форварда «Атлетико» Мадрид Жоау Феликса. «Волки» рассчитывают взять 23-летнего игрока сборной Португалии в аренду на сезон 2023/2024.

Напомним, вторую половину прошлого сезона Феликс провел в аренде в «Челси», однако английский клуб решил не выкупать игрока. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Аль-Хиляля».

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Источник ANSA
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