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Испания
07 августа 2023, 02:47 | Обновлено 07 августа 2023, 02:48
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Атлетико и Аль-Хиляль ведут переговоры о трансфере Феликса

На этот трансфер намекал и тренер саудитов Жорже Жезуш

07 августа 2023, 02:47 | Обновлено 07 августа 2023, 02:48
9
0
Атлетико и Аль-Хиляль ведут переговоры о трансфере Феликса
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Мадридский «Атлетико» и саудовский «Аль-Хиляль» ведут переговоры о трансфере 23-летнего полузащитника Жоау Феликса.

Мадридский клуб отклонил первое предложение «Аль-Хиляля» об аренде, желая оформить полноценный трансфер игрока.

Хочет видеть в своей команде Феликса и намекнувший о нем главный тренер саудовской команды Жуан Жезуш: «Роналду, Бензема... Мы находимся в процессе подписания кого-то такого уровня».

Напомним, что предыдущий сезон португалец провел сначала в «Атлетико», а затем перешел на полгода в аренду в «Челси». За сезон Феликс провел 40 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

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Атлетико Мадрид Аль-Хиляль Жоау Феликс
Источник O Jogo
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