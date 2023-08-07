Атлетико и Аль-Хиляль ведут переговоры о трансфере Феликса

Мадридский «Атлетико» и саудовский «Аль-Хиляль» ведут переговоры о трансфере 23-летнего полузащитника Жоау Феликса.

Мадридский клуб отклонил первое предложение «Аль-Хиляля» об аренде, желая оформить полноценный трансфер игрока.

Хочет видеть в своей команде Феликса и намекнувший о нем главный тренер саудовской команды Жуан Жезуш: «Роналду, Бензема... Мы находимся в процессе подписания кого-то такого уровня».

Напомним, что предыдущий сезон португалец провел сначала в «Атлетико», а затем перешел на полгода в аренду в «Челси». За сезон Феликс провел 40 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.